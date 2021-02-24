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24.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Минский процесс, ООН, Политика, Россия, Украина
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Странный союзник: Белоруссия не стала защищать Россию в ООН

Новости Украины

Представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков не попытался защитить Россию, которая подверглась жесткой консолидированной критике коллективного Запада на заседании Генассамблее, посвященной Крыму и Донбасса.

Белорусский дипломат назвал Украину «братской и близкой» страной и сосредоточился на рекламировании Минска как переговорной площадки.

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«Беларусь продолжает последовательно поддерживать процесс мирного урегулирования конфликта в регионе. Вносим весомый вклад в организацию и проведению в Минске заседаний трехсторонней контактной группы по Украине и ее рабочих подгрупп. Оказываем содействие специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Готовы и дальше обеспечивать условия для проведения переговоров на минской площадке в любых форматах.

В том числе, на самом высоком уровне как это было сделано в феврале 2015 года. Вновь подтверждаем готовность Белоруссии внести свой практический вклад в деятельность возможной миротворческой миссии ООН в регионе, если на то будет воля всех сторон. На фоне глобальных потрясений еще большую актуальность приобретает предложение Белоруссии по обсуждении путей нового масштабного международного диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами», – сказал Рыбаков.

По вопросу Крыма белорусский представитель не сказал ни слова, хотя западные дипломаты необоснованно заявляли Россию в нарушении прав человека на полуострове.

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