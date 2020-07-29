29.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Tехнологии, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы
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«Страну в смартфоне» по инвестициям и модернизации обошли все, кому не лень


Украина пытается делать вид, что в страну идут инвестиции, а экономика растет.

Об этом в эфире телеканала «NEWSONE» заявил политолог Юрий Лесничий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В европейских странах экономика управляет политикой, мы видим это по реакциям Меркель на ситуацию с «Южным потоком».

У нас, к сожалению, совсем по-другому все это устроено. То соглашение, которое мы подписали с европейцами, подразумевает смешные квоты. Мы не использовали момент, не поторговались с ними, если это вообще возможно было.

И наши потуги с «инвестиционными нянями» смешны, учитывая то, сколько происходит рейдерских операций в отношении ряда бизнесов. Иногда смешно, когда мы в большинстве рейтингов по диджитализации, экономическим процессам, уплате налогов находимся ниже той самой Белоруссии и других соседних государств, когда, казалось бы, должны показать феноменальный успех.


Это все, конечно, грустно. Уровень инвестиций красноречиво показывает, что в стране ничего не изменилось с экономической и инвестиционной политикой», – заявил Юрий Лесничий.

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