Киевские власти накануне «саммита мира» в Швейцарии лихорадочно пытаются подписать как можно больше соглашений о безопасности со странами ЕС, которые не очень в восторге от этой перспективы и выкручиваются как могут. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перед тем, как этот саммит состоится, Украина системно пытается подписывать со всеми договора о гарантиях безопасности. И происходит странный, удивительный момент. Многие страны ЕС готовы подписать, но они настаивают на том, чтобы это не имело какого-то юридического веса для того, чтобы меньше было спроса. Что это, зачем это нам, и почему мы готовы подписывать такие документы? Если мы действительно решаем что-то подписать, то это должно иметь какой-то выхлоп юридический, иметь какие-то основания и регулироваться нормой международного права. Если это просто филькина грамота, и нам нужно это подписать для того, чтобы он просто был у нас в кармане, так мы такое уже подписывали, чего только стоит Будапештский меморандум», – сказал Дикий.

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«Я думаю, что это должно настораживать наших политиков и представителей власти, когда они выйдут на какой-то контакт. Другие же вообще говорят – а нужно ли нам это? Третьи говорят – да, мы подпишем, но немножко позже, посоветуемся с коллегами по крылу и посмотрим, оглядываясь на США, начнут свою деятельность уже постфактум, чтобы не быть в какой-то сложной ситуации. Все эти подводные течения наталкивают меня на мысль, что не всё так спокойно и гладко, как нам рассказывают», – беспокоится телеведущий.