25.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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Страны ЕС обособляются по национальным границам, место Украины за околицей – Бондаренко


Пандемия коронавируса привела к фактической приостановке Шенгенских соглашений и показала, что они в любой момент могут быть поставлены на паузу, но рано или поздно Евросоюз распадется.

Об этом в эфире канала KRT заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе впервые после Шенгенских соглашений заработали внутренние границы. Это – звонок, что Шенгенские соглашения не вечны, они хрупкие, они в любой момент могут быть поставлены на паузу. Никто их не отменяет, никто не говорит, что надо возвращаться к статус-кво 95-го года, но многие увидели, что это может случиться.

Несколько лет назад, когда начались миграционные процессы в Европу, некоторые лидеры говорили о приостановке Шенгенских соглашений для тех или иных государств, и их воспринимали как сумасшедших. Но сейчас это само собой разумеется, в некоторых случаях они могут быть приостановлены. Рано или поздно ЕС распадется» – сказал Константин Бондаренко.

Место Украины в будущем миропорядке – там, где укажут ее «партнеры».


«Нам скажут, нам укажут. Пришлют специального представителя. Из Госдепа. Сейчас Тони Блинкен займет свой пост, найдет креатуру», – заключил Константин Бондаренко.

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