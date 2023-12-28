Страны ЕС уже готовы выдать гражданство украинцам, бежавшим от мобилизации – Бортник

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, ЕС, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Ряд стран Европы готовы отказаться от обещаний киевскому режиму не натурализировать украинских мигрантов – и хотят разрешить им получать гражданство.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Апасову заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд стран Европы готовы отказаться от обещаний киевскому режиму не натурализировать украинских мигрантов –...

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По мнению эксперта, ужесточение насильственной мобилизации на Украине побуждает европейские страны сделать украинцев своими гражданами.

«Наше правительство обращалось к европейским странам в отношении незапуска программ социализации украинцев за рубежом. Многие европейские страны готовы открыть свои гражданства для украинцев. Я не хочу называть, просто, знаю некоторые внутренние документы. Не хочу называть, потому что сразу же вызовет кризис между Украиной и этими странами. Это центральная Европа.

Готовы открыть свои гражданства для украинцев, это средние страны. Я знаю как минимум, две страны, которые готовы открыть свои гражданства для украинцев… Если это выдавливание из Украины усилится, то это будет дополнительный аргумент для этих стран открывать или длинные ВНЖ – уже не статус защиты, а ВНЖ или гражданство для украинских граждан», – сказал Бортник.

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