Страны Европы ввели санкции и получили инфляцию больше, чем в самой России

Центробанк в этом году будет ослаблять рубль, чтобы выручка в валюте от продажи энергоносителей давала больше денег в бюджет. Это не избавит от изъятий из Фонда национального благосостояния, а «новой нефтью» для фискальных органов станет бизнес.

Такой прогноз в эфире авторского канала Семена Уралова сделал экономический обозреватель Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что спад ВВП по итогам 2022 года составил около 2%, что на самом деле очень хороший показатель с учётом крайне негативных прогнозов. Инфляция в годовом измерении составила 11,9%, что тоже хороший показатель, потому что в Турции – 62%, в Венгрии – 25%, в странах Прибалтики – больше 20%, в Польше – около 17%, в Германии – около 10%. Получилось, что инфляция в стране, против которой вводили санкции, зачастую меньше, чем в тех странах, которые санкции и вводили.

«Поэтому с общими показателями всё достаточно хорошо, особенно с учётом того, каким был прошлый год. Но нам нужно понимать, что многие санкции вводились в прошлом году с отсрочкой. Соответственно, у нас была возможность подготовиться к их введению, а у европейцев – смягчить негативное влияние санкций на свои экономики. Например, Европейский союз перед тем, как вести эмбарго на импорт нашего угля, как не в себя этот уголь покупал. За счёт этого у нас по итогам года добыча угля плюс 0,3%. Хотя, казалось бы должно было быть падение. А Польша, которая это эмбарго для себя ввела скоропостижно, потом не знала, где этот уголь покупать, – отметил Лизан.

Исходя из этого, прогнозирует эксперт, в 2023 году для России «с экономикой будет всё сложнее, тяжелее, придётся явно залезать в Фонд национального благосостояния».

«Хуже будет с ключевыми налогоплательщиками в федеральный бюджет. Прошлый год во многом вытянул «Газпром», он по всем налогом заплатил на 5 триллионов рублей, из них в федеральный бюджет 1,5 триллиона», — сказал Лизан.

В 2022 году была возможность экспортировать большие объемы газа, напомнил эксперт. Но после того, как подорвали «Северные потоки», возможности России по экспорту газа в европейском направлении сократились примерно в половину. И поступлений от экспорта газа будет меньше. Как и от торговли нефтью, потому как эмбарго против нефтепродуктов вступило в силу с 5 февраля.

«Но это не значит, что мы не будем с Европой торговать. Скорее всего, торговля перейдёт в ту самую «серую зону», но это означает, что доходы федерального бюджета от экспортных пошлин на нефть и на газ сократятся. Эти доходы нужно будет за счёт чего-то компенсировать», – указал Лизан.

Так, правительство РФ решило ввести дифференцированную пошлину на трубопроводный газ, с 20% до 32% увеличить ставку налога на прибыль для производителя СПГ. Причём 17% от этой пошлины будет направляться в региональный бюджет, а 15% сразу федеральный бюджет. Выгода – плюс 200 миллиардов рублей за год.

Будет повышена вывозная пошлина на нефть примерно в 1,5 раза – тоже плюс 250 миллиардов рублей. Планировали ввести экспортную пошлину на уголь в размере 9-10 долларов за 1 тонну, что дало бы в районе 200 миллиардов рублей дополнительно, но пошлину вводить не стали.

«Всего за счёт дополнительных налогов планируется поступление 1,2 триллиона рублей. Плюс в прошлом году бизнесу доначислили налогов на общую сумму порядка 600 миллиардов рублей. То есть бизнес – новая нефть. Ну и старую нефть в виде людей тоже никто в покое не оставит, потому что собираемость налогов с физических лиц выросла», – отметил эксперт.

Что касается Фонда национального благосостояния, то в нем накоплено 11,4 триллиона рублей. Госдолг на начало года составил 22,8 триллионов рублей, и на его обслуживание уходит 4% расходов федерального бюджета. К примеру, на Украине порядка половины бюджета уходило на внешние обязательства, пока там не решили по долгам не платить.

Золотовалютные резервы России составляют 592 миллиарда долларов, но до сих пор не понятна судьба замороженных 300 миллиардов.

«Есть вещи, в которых разобраться крайне сложно. Например, 13 марта Минфин сообщил о замороженных 300 миллиардах золотовалютных резервов России, а 5 декабря американский аналитический центр Atlantic Council заявил, что из 300 миллиардов удалось найти и заблокировать меньше 100 миллиардов. Остается только гадать, то ли нам разрешили деньги вывести, то ли мы их вывели заблаговременно, а Запад переоценил свои возможности, то золотовалютных резервов на Западе было значительно меньше», – указал Лизан.