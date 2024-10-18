Страны НАТО готовы обменяться ядерными ударами с Россией – Харабуга

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Нидерланды первыми разрешили Украине использовать свои самолёты без каких-либо ограничений. Подобные решения принимаются в штаб-квартире НАТО, и скоро к Нидерландам присоединятся и другие члены альянса.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог Виктор Харабуга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что у Нидерландов будут сторонники, которые последуют их примеру. Потому что пока все остались безнаказанными за наращивание поставок вооружений и применение их на все большую дальность. Это такая тактика: потихонечку раздвигать возможности атаки на территорию Российской Федерации. Нидерланды думают, что они далеко, и ответного удара не будет. Можно с территории Калининградской области нанести удар. Но это уже будет вопрос другого порядка», – отметил он.

Эксперт пояснил, что Европа боится открытого применения Россией тактического ядерного оружия, а американцы на этот эксперимент готовы.

«Нынешняя ситуация выстроилась ещё в период «Карибского кризиса»: какой выход искать, чтобы не довести до крайности? Тогда всё ещё было размыто и непонятно, а теперь стало намного филиграннее. Плохо, что американское руководство демократов серьезно заигралось. Они думают, что так, лавируя, добьются политического и военного успеха. А жизнь уже три года показывает, что не получается. Поэтому никто не ответит, что из этого может вырасти. Есть мрачный сценарий, есть средний, но лучезарного сценария не получится», – убежден политолог.

Он добавил, что применение ядерного оружия нанесет ущерб не только Европе и России.

«Москва и Питер рядом, но что останется от Финляндии, Швеции? Удары могут быть нанесены по Чикаго и Нью-Йорку, и по другим ключевым точкам Соединённых штатов, где миллионы людей живут. И сценариев, что и как будет, в художественных фильмах уйма показана. А что думают военные, которые за это отвечают, как они на это будут смотреть, наше гадание здесь ни к чему. Но то, что это плохо, и так понятно», – заключил Харабуга.