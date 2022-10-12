Страны НАТО попытаются открыть против России скандинавский фронт
Нынешняя встреча министров обороны стран НАТО имеет принципиальный характер, поскольку обсуждаемые вопросы уже касаются эскалации не только на восточной границе, но и по всему периметру линии соприкосновения России и западных государств, а также в повестке – вопросы ядерного противостояния.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«НАТО пытается сформировать широкую коалицию: 1) поддержки НАТО по Украине, 2) определиться с тем, каким образом альянс, прежде всего, в военном плане, может вести себя в этой ситуации.
Если говорить о повестке, то, помимо прочего, там в рамках встречи пройдёт ещё заседание группы ядерного планирования в закрытом формате, поэтому, конечно, вопросы эскалации конфликта на Украине будут включать в себя рассмотрение всех возможных сценариев развития военно-политической ситуации с учётом всего набора сил и средств, которыми располагает не только Украина, но и альянс, с точки зрения возможной дальнейшей эскалации», – заявил профессор.
Он также обратил внимание на то, что в этот раз традиционное участие приглашённых стран имеет принципиальный характер.
«Очень важно понимать, что во встрече традиционно принимают участие приглашённые страны – Швеция и Финляндия, но в данном случае речь идёт о несколько изменившихся обстоятельствах. О том, что эскалация конфликта рассматривается не только по восточным рубежам НАТО, но и по всей линии соприкосновения, включая северный фланг.
И здесь, конечно, участие министров обороны Финляндии и Швеции привносит принципиальный характер, поскольку речь идёт уже о разработке возможных сценариев действий в случае эскалации конфликта», – объяснил Данилов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.