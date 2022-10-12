Страны НАТО попытаются открыть против России скандинавский фронт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Нынешняя встреча министров обороны стран НАТО имеет принципиальный характер, поскольку обсуждаемые вопросы уже касаются эскалации не только на восточной границе, но и по всему периметру линии соприкосновения России и западных государств, а также в повестке – вопросы ядерного противостояния.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«НАТО пытается сформировать широкую коалицию: 1) поддержки НАТО по Украине, 2) определиться с тем, каким образом альянс, прежде всего, в военном плане, может вести себя в этой ситуации. Если говорить о повестке, то, помимо прочего, там в рамках встречи пройдёт ещё заседание группы ядерного планирования в закрытом формате, поэтому, конечно, вопросы эскалации конфликта на Украине будут включать в себя рассмотрение всех возможных сценариев развития военно-политической ситуации с учётом всего набора сил и средств, которыми располагает не только Украина, но и альянс, с точки зрения возможной дальнейшей эскалации», – заявил профессор.

Он также обратил внимание на то, что в этот раз традиционное участие приглашённых стран имеет принципиальный характер.

«Очень важно понимать, что во встрече традиционно принимают участие приглашённые страны – Швеция и Финляндия, но в данном случае речь идёт о несколько изменившихся обстоятельствах. О том, что эскалация конфликта рассматривается не только по восточным рубежам НАТО, но и по всей линии соприкосновения, включая северный фланг. И здесь, конечно, участие министров обороны Финляндии и Швеции привносит принципиальный характер, поскольку речь идёт уже о разработке возможных сценариев действий в случае эскалации конфликта», – объяснил Данилов.