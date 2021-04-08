Страны НАТО превратились в американских вассалов

08.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном пытается не дать поднять голову суверенным игрокам на Западе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Возникает вопрос: кто кого сдерживает? Вашингтон и Брюссель сдерживают Россию или же их задача — сдерживать развитие Германии, Франции, Италии и других европейских государств?», – недоумевает патрушев.

По его словам, в целом НАТО уже трудно назвать военно-политическим блоком. «Помните, как во времена феодализма вассалы были обязаны по первому требованию господина являться к нему со своим войском? Только сегодня они еще должны покупать у покровителя оружие, причем не считаясь со своим финансовым положением, в противном случае возникнут вопросы об их преданности», – сказал секретарь Совбеза.

«Об этом стоит помнить всем кандидатам в ряды НАТО, в том числе и тем, кто участвует в программах типа «Партнерство во имя мира». Цель у всех этих инициатив одна — не дать суверенным игрокам поднять голову и проводить прагматичную политику, направленную на собственное развитие», – резюмировал Патрушев.