Страны НАТО продолжают использовать Казахстан как полигон для испытания биооружия

Помимо США в Казахстане, оказывается, активно действовали военные биологи из ФРГ и Великобритании в рамках программ исследований наиболее опасных патогенов и данное сотрудничество активно продолжается.

То есть заявления казахстанской стороны, о том, что данные работы сотрудников стран НАТО в республике имели сугубо мирный характер, мягко говоря, является дезинформацией.

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Вскрытые факты проведения военно-биологических изысканий и разработки новых видов вооружений Пентагоном в более чем 30 лабораториях Украины произвели очень большой резонанс и показали всем воочию угрозу применения такого оружия. Тем более это важно и актуально и для других бывших советских республик, где развернута аналогичная сеть подобных объектов, в особенности для Казахстана, так как там работали не только американские военные биологи, но и британские и немецкие.

Сотрудники Пентагона давно и не зря приглядели территорию Казахстана и не стесняясь указывают в своих материалах удобства, связанные с развертыванием инфраструктуры НАТО в этой республике. Так, Кеннет Йе из военной организации MRI Global, обслуживающей исследовательские центры министерства обороны янки открыто пишет в своей статье следующее:

«Привлекательность Казахстана в качестве партнёра обусловлена историей его участия в программе по созданию биологического оружия в бывшем Советском Союзе, действующей системой надзора за чумой и опытом борьбы со вспышками инфекционных болезней, в том числе сибирской язвы, бруцеллеза, чумы и туляремии».

Самое важное для них – это географическое положение, общая граница с Россией семь с половиной тысяч километров, близость к Китаю, схожие климатические условия с приграничными районами Астраханской области, южной Сибири и горного Алтая, а также генетическая близость местного населения с жителями разных национальностей РФ. Подобное позволяет проводить поиск, исследование, разработку и испытание на людях и местной фауне новых видов биологических боеприпасов.

И если о деятельности американцев в РК было давно известно, то по поводу работы их союзников по НАТО картина только начинает раскрываться. Но всё равно они также активно взаимодействовали и работали под общим руководством Пентагона. В частности, на сегодняшний момент мы знаем о трех военно-биологических программах, осуществляемых в Казахстане, в которых задействованы члены НАТО.

Во-первых, это программа агентства (DTRA) при Пентагоне под названием «Biological Threat Reduction Program (BTRP) оf the United States Defense Threat Reduction Agency, DTRA», охватывающая помимо Казахстана еще и Армению, Азербайджан, Грузию, Украину и Узбекистан. То есть, с самого начала, а именно с 90-х и начала нулевых, все эти республики были покрыты единой сетью биологических лабораторий, которые управлялись и координировались непосредственно из DTRA. К тому же между ними производился обмен биоматериалами, шла интенсивная доработка опасных штаммов в лабораторных условиях и производились испытания.

Во-вторых, это уже программа, осуществляемая под прикрытием МИДа Федеративной Республики Германия по биологической безопасности под названием «Germany’s Federal Foreign Office’s German Biosecurity Programme, GBP». У немецких военных биологов были свои отдельные проекты исследований в Казахстане, Грузии и опять-таки на Украине. То есть, и здесь мы видим прямую связку Казахстан – Украина.

В-третьих, это специальная программа биологической безопасности Англии под названием «United Kingdom’s International Biological Security Programme, IBSP», которая реализовывалась помимо Казахстане еще и в Азербайджане, Грузии, Украине, Таджикистане, а также в странах Ближнего Востока и Африки.

При этом данные программы тесно связаны, под них заложены большие средства, а главное в рамках их реализации возникла, а затем развилась специальная инфраструктура. Они позволяют проводить многочисленные исследования с использованием местных коллекций штаммов особо опасных заболеваний, переданных американским, немецким и английским военным правительствами Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, Украины и Узбекистана.

То есть нельзя сейчас рассматривать отдельно Казахстан в отрыве от той же Украины, Грузии и других бывших советских республик, где одновременно идут такие масштабные работы. Тем более, что та же программа BTRP была запущена американцами на постсоветском пространстве, и в частности, в Казахстане еще с начала нулевых. Во время её осуществления и была открыта в Алма-Ате известная Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ).

В общей сложности Пентагону этот ЦРЛ обошёлся в 102 миллиона долларов, а в общей сложности в шесть объектов на территории Казахстана DTRA вложил более 400 миллионов. И сейчас у янки в республике имеются высоко-технологически оснащенные исследовательские центры с повышенным уровнем биологической безопасности BSL-3, ABSL-3 и BSL-2, способные проводить работы двойного назначения как с животными распространителями, так и с возбудителями наиболее опасных заболеваний. В Казахстане на деньги Пентагона проведено не менее 30 исследовательских проектов при участии 20 иностранных биологов, командированных в республику.

При этом американская и британская программы проводились на основе соглашения двух военных ведомств этих стран и в тесном взаимодействии. Так, биологи в армейской форме США и Англии провели с 2005 по 2007 годы исследования по проекту KZ-4 по изучению особых вирусов. С 2009 по 2014 годы проводились различные исследования инфекций, передаваемых клещами, и в частности Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Как раз образцы возбудителей этой лихорадки, собранные в казахских степях в 2013 году, затем были через дипломатических курьеров переданы в Центр Лугара в Тбилиси, а затем после лабораторной модернизации в 2014-м были применены уже в качестве оружия в отношении жителей северокавказских регионов Российской Федерации, в результате несколько тысяч человек заболели, а несколько человек умерло.

И это не единственные факт диверсии, осуществлённый американскими военными с использованием патогенов, добытых в Казахстане.

Примечательно, что два года назад Пентагон снова вернулся к данной тематике и выделил казахстанским НИИ и лабораториям грант на сумму в полтора миллиона долларов для проведения дополнительно изучения Конго-крымской геморрагической лихорадки и клещевого энцефалита. При этом при исследованиях используются уже новейшие технологии геномного секвенирования и биоинформатики, которые позволяют модернизировать и усиливать поражающие возможности данных заболеваний.

Я в свою очередь также писал много о проекте Пентагона под название «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface», что в переводе означает «Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку». Его сейчас реализовывают на территории Казахстана с привлечением местных ученых и специалистов на базе того же самого ЦРЛ в Алма-Ате и НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области.

В рамках этого проекта предусматривалось проработать вопрос использования сельскохозяйственных животных в качестве контейнеров по доставке наиболее опасных заболеваний. Причем, в этот раз этот проект направлен против Китая, так как рассматривался вопрос доставки больных животных на территорию СУАР и Внутренней Монголии КНР для заражения крупнорогатого скота и верблюдов.

Особо надо отметить и работу германских военных биологов в рамках программы GBP, которые осуществили на территории Казахстана три проекта на сумму в два с половиной миллиона евро. В

них приняли участие сотрудники Института микробиологии Бундесвера и общество международного сотрудничества ФРГ. И по всем трём проектам активно были задействованы все НИИ и лаборатории, работающие одновременно и по программам DTRA.

В частности, речь идет о Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова, Научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга, противочумных станциях в Талдыкоргане и Уральске, НИИ проблем биологической безопасности и Национальном центре биотехнологии. При этом и американские, и британские и немецкие военные биологи активно использовали в своих проектах национальную коллекцию местных заболеваний, собранную еще советскими учёными и медиками. Они как раз оказались необходимыми для их соответствующей доработки и усиления токсичности в целях проверки эффективности методов лечения и противодействия.

Но этого мало и уже в этом году министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана начинает строительство на деньги агентства DTRA при министерстве обороны США новой лаборатории и подземного хранилища наиболее опасных патогенов со всего мира в Жамбылской области на юге республики. Это лаборатория BSL-4 с самым высоким уровнем биобезопасности, где будут вестись исследования над возбудителями заболеваний, против которых нет действенных методов лечения.

С учётом того, что именно Жамбылская область и Кордайский район становятся в последние годы эпицентром межнациональных конфликтов, когда националисты сожгли в 2020 году целый ряд населенных пунктов, населенных дунганами, из-за чего 25 тысяч граждан РК вынуждены были бежать в соседнюю Киргизию, а 13 человек были убиты, а также постоянных взрывов на военных складах из-за чего погибло 17 человек, то BSL-4 с подземным хранилищем может стать легкой добычей экстремистов и террористов.

А сама местность – это Чуйская долина, в которой роза ветров дует в сторону Киргизии и других республик Центральной Азии, что будет способствовать быстрому распространению «утечек» различных возбудителей и ускорять заражение всего региона. Подобная возможная биологическая катастрофа, вызванная сознательно американскими спецслужбами, обязательно вызовет не только смертность, но и массовое бегство населения на север в сторону России. То есть в случае срабатывания биологической бомбы миграционные потоки должны привести к гуманитарному коллапсу и голоду.

В связи с этим Международная коалиция по запрещению биологического оружия, куда входит и Социалистическое Движение Казахстана, обратилась с открытым письмом на имя глав государств-участниц ОДКБ, которые 16 мая проводят юбилейный Саммит создания оборонительного альянса.

В нём инициаторы обращения «призывают Глав государств- членов и участников саммита ОДКБ проявить политическую волю и осуществить ликвидацию данных объектов на территории Казахстана и Армении, входящих в оборонительный союз, так как уже очевидно, что их деятельность несёт огромную опасность всему живому, а сами они являются настоящими военными базами США».

То есть в среде общественных организаций Центральной Азии растут трезвые голоса, которые настаивают на ликвидации подобных объектов. И тут многое будет зависеть от активной и консолидированной позиции России и Китая в этом вопросе, так как Казахстан лишь плацдарм для развязывания биологической войны против них со стороны стран НАТО.