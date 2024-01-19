Страны НАТО с ужасом ожидают Трампа. Украина – в прострации

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Перепуганные одной только возможностью возвращения Дональда Трампа в Белый дом – ЕС и Великобритания срочно вооружаются и наращивают оборонный бюджет. И только Украина ведёт себя так, будто ей ничем это не угрожает.

Об этом говорили участники эфира на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лада Зеркаль отметила, что раньше невозможно было даже представить таких масштабов вливаний в европейскую оборону.

«Если посмотреть на то, как реагирует Европа на возможность появления Трампа, то они боятся этого намного больше, чем кто-либо. Мы держимся молодцами, у нас нет шансов бояться, потому что мы должны продолжать сопротивление. Но я это говорю к тому, что представить себе ещё четыре года назад, что Еврокомиссия может закладывать в бюджет 100 миллиардов на оборонные издержки, это было просто невозможно. Что Германия будет увеличивать оборонные издержки – это также было невозможно. Что Великобритания будет строить новые подводные лодки нового поколения, вложит в это бешеные деньги, это тоже было невозможно», – сказала «евроинтеграторша».

Наталья Мосейчук отметила, что в Европе боятся, что «Трамп «кинет», выйдет из НАТО и оставит их с украинской войной».

«Он является таким раздражителем, что благодаря этому развивается очень много чего в ЕС. То, что они не делали никогда, сейчас они делают. Только потому, что есть такая возможность, что он придёт в офис», – добавила Зеркаль.

В свою очередь, украинский шоумен и волонтер Сергей Притула отметил, что было бы неплохо, если бы не только европейцы, но и украинцы воспринимали Трампа как такого раздражителя.

«Мы уже год слышим о том, что если Трамп придёт ко власти, Украина может остаться без поддержки. Это означало, что концепция нацбезопасности и обороны на перспективу должна была бы прописываться с возможностью максимально пессимистического сценария. Выборы в октябре? Давайте представим, что с октября Америка остановила нам помощь вообще. Наши действия? Если это случиться, к этому мы должны прийти с готовностью развивать свою оборонку, создавать совместные предприятия в Польше, Чехии», – трепался Притула.