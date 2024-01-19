Страны НАТО с ужасом ожидают Трампа. Украина – в прострации

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Перепуганные одной только возможностью возвращения Дональда Трампа в Белый дом – ЕС и Великобритания срочно вооружаются и наращивают оборонный бюджет. И только Украина ведёт себя так, будто ей ничем это не угрожает.

Об этом говорили участники эфира на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Перепуганные одной только возможностью возвращения Дональда Трампа в Белый дом – ЕС и Великобритания...

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Бывшая замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лада Зеркаль отметила, что раньше невозможно было даже представить таких масштабов вливаний в европейскую оборону.

«Если посмотреть на то, как реагирует Европа на возможность появления Трампа, то они боятся этого намного больше, чем кто-либо. Мы держимся молодцами, у нас нет шансов бояться, потому что мы должны продолжать сопротивление.

Но я это говорю к тому, что представить себе ещё четыре года назад, что Еврокомиссия может закладывать в бюджет 100 миллиардов на оборонные издержки, это было просто невозможно. Что Германия будет увеличивать оборонные издержки – это также было невозможно. Что Великобритания будет строить новые подводные лодки нового поколения, вложит в это бешеные деньги, это тоже было невозможно», – сказала «евроинтеграторша».

Наталья Мосейчук отметила, что в Европе боятся, что «Трамп «кинет», выйдет из НАТО и оставит их с украинской войной».

«Он является таким раздражителем, что благодаря этому развивается очень много чего в ЕС. То, что они не делали никогда, сейчас они делают. Только потому, что есть такая возможность, что он придёт в офис», – добавила Зеркаль.

В свою очередь, украинский шоумен и волонтер Сергей Притула отметил, что было бы неплохо, если бы не только европейцы, но и украинцы воспринимали Трампа как такого раздражителя.

«Мы уже год слышим о том, что если Трамп придёт ко власти, Украина может остаться без поддержки. Это означало, что концепция нацбезопасности и обороны на перспективу должна была бы прописываться с возможностью максимально пессимистического сценария. Выборы в октябре? Давайте представим, что с октября Америка остановила нам помощь вообще. Наши действия? Если это случиться, к этому мы должны прийти с готовностью развивать свою оборонку, создавать совместные предприятия в Польше, Чехии», – трепался Притула.

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