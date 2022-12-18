«Страны НАТО вполне могут зайти на территорию Украины» – Казаков

НАТО как альянс не собирается напрямую воевать с Российской Федерацией, однако натовские страны могут зайти на территорию Украины под своими национальными флагами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни НАТО, ни США воевать с нами не собираются. Не хотят и не могут. Силы, которые они концентрируют в Польше, Румынии, отчасти в Прибалтике – да, силы немалые, но они по-разному могут быть использованы. Тут веер вариантов. Вариант первый. Они действительно теоретически могут, но не атаковать нас, а зайти на Украину с разных направлений. С западного направления через Польшу, с юга из Румынии. Теоретически они это сделать могут. Мы этот вариант рассматривали неоднократно. Но не для того, чтобы атаковать нас. Сегодня точно – нет. А занять некоторые области бывшей Украины, условно пять западных областей без Прикарпатья, без Ужгорода, и, скажем, Одесскую область. Они могут. Но не под натовскими флагами. Об этом сейчас вообще речи не идет. А под национальными флагами», – сказал Казаков.

По его мнению, зашедший контингент не двинется к линии фронта, а остановится на границах областей.

Условно говоря, западную часть может пересечь польская армия вместе с литовцами, южную границу может пересечь армия Румынии, они могут быть вместе с американцами, которые дислоцированы сейчас в Румынии и Польше, но американцы будут под американскими флагами.

Они могут подтащить к себе немцев, но под немецким флагом, хотя я сомневаюсь, что немцы захотят. Это то, о чем Петреус говорил уже больше месяца назад. О многонациональном контингенте под руководством США. Зайдут и станут на административных границах этих областей. Нам до них еще далеко», – объяснил политолог.