Страны Прибалтики уже напросились на денацификацию – эксперт

Запрета на применение западного оружия по целям на территории России не существует, как и не требуется никакого разрешения на такие удары. Это риторика для внутреннего потребления, свидетельствующая о глубине участия той или иной страны в военном конфликте на Украине.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого на самом деле запрета на атаки по целям на территории России, судя по всему, никогда не существовало. Это информационная ширма, которая была преподнесена западным гражданам, чтобы как-то прикрыть в рамках, опять же, западного информационного пространства степень участия в конфликте. Поэтому весь этот нарратив про то, что якобы кто-то запрещает атаки, полный бред. Это нужно для обыкновенного гражданина, который не сильно погружён в проблематику, он видит, что оппозиция в этом государстве, хоть в Италии, хоть в Германии, хоть во Франции, говорит о том, что нерационально расходуются ресурсы. А до этого звучала ширма, что средства вооружённой борьбы применяются ограниченно, мы не то, чтобы сильно погружены в это всё. И тот нарратив, который еврочиновники использовали на протяжении длительного времени, они пытаются постепенно нормализовать со своей степенью вовлеченности в конфликт. И для этого якобы разрешают то, чего никогда не запрещали», – отметил эксперт.

Ярким примером, по его словам, являются страны Прибалтики, которые уже готовы «дать отпор» России.

«Если обратить внимание на интервью первых лиц, они очень часто употребляют интересный термин – они называют украинский кризис «наша война». Какая же она ваша? Но это часть нарратива, в том числе, как и попытки закономерно встроить себя в этот процесс, создать предвоенное состояние для нагнетания обстановки в обществе. Поэтому используется термин «наша война», – пояснил Мельничук.

По его словам, страны Прибалтики ждет судьба Украины, потому как их ценность для Запада только в близости к Санкт-Петербургу.