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22.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, русофобия, Скандал, СНГ, Украина
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Страны СНГ берут пример с Прибалтики, издеваясь над русскими – Джангиров

Новости Украины

Страны СНГ в своей политике в отношении русскоязычных граждан ориентируются на страны Прибалтики, потому что там Россия не защитила своих соотечественников.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русскоязычные являются во многом заложниками отношений своей страны с Россией. Потому что при ухудшении отношений – любой стране проще всего пятой колонной объявить тех, кто на русском языке говорит. Я не вижу никакой реальной политики, я не вижу никакого инструментария.

Если бы Россия что-то хотела бы продемонстрировать, реально, она бы продемонстрировала это на странах Балтии. При желании. Но так как все видят, что в странах Балтии ничего не происходит, любые притеснения русскоязычного населения возможны. Все время баланс смещается в сторону запрета и вытеснения русского языка.

Россия же ничего не делает. Значит, всем остальным – тем более можно. В среднеазиатских республиках время от времени просто закрываются глаза на откровенные притеснения и дискриминацию. Аспект защиты языка – это тоже признак империи. Империя защищает свой язык и носителей языка», – рассуждает Джангиров.

Он также считает, что российские патриоты способствуют разделению граждан внутри Украины, якобы принижая роль украинского народа в Великой Отечественной войне и Полтавской битве.


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