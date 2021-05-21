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21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Страны-участницы «крымской платформы» испугались «засветиться» перед Москвой

Новости УкраиныУкраине предписали скрывать список стран-участниц «крымской платформы», поскольку начали понимать, что Россия может посчитать...

Украине предписали скрывать список стран-участниц «крымской платформы», поскольку начали понимать, что Россия может посчитать эту платформу угрозой своему суверенитету и предпринять жёсткие ответные меры.

Об этом в эфире «7 канала» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так вижу по нашему МИД и по пресс-конференции Зеленского, они не очень понимают, какая цель, что необходимо сделать, что должна решить эта «крымская платформа». Президента спрашивали, а он начинает рассказывать какую-то философию, а работа МИД сама по себе подразумевает конкретику», – заметил Стариков.

При этом он призвал страны-участницы «крымской платформы» готовиться к жёсткой реакции со стороны Москвы.

«Если сейчас начали скрывать, какие страны будут на «крымской платформе» (раньше прошла информация, что будут страны Прибалтики и Польша, потом Турция собиралась, но отказалась).

Тут дело в том, что мы все прекрасно понимаем, что если РФ посчитает, что эта «крымская платформа» будет влиять на их суверенитет и территориальную целостность, то они предпримут в рамках стратегии непрямых действий очень жёсткие меры в отношении тех стран, которые изъявили желание и которые туда приедут.

Поэтому эти страны, которые сейчас изъявили желание и идёт подготовка, они должны уже выработать все мероприятия по противодействию стратегии непрямых действий, которые будет принимать РФ», – пояснил эксперт.


«Но это уже дело нашего МИД и взаимодействия с теми странами. И задача нашего МИДа привлечь (к ответственности) как можно больше стран участников. И уровень должен быть, как минимум, или премьер-министр, или президент, или хотя бы глава МИД, а если это будет на уровне каких-то директоров департаментов или главных специалистов, то это будет реально провал», – добавил Олег Стариков.

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