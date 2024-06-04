Страны Запада дружно «отмазались» от ввода войск на Украину – Трухан

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«Разрешение» стран Запада ВСУ на удары вглубь России фактически ничего не изменит, и является политической «отмазкой» от отправки своих войск на войну.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад дал разрешение ВСУ на удары вглубь территории России. Какая цель у них?», – спросил ведущий.

«Ну, там не то, чтобы дали разрешение. Здесь тоже есть моменты политической игры. Первое. Западу надо как-то обозначить резкие движения, резкие разрешения в адрес России, при этом ничего не делая. Макрон задрал эту планку: «Давайте мы войска введем, давайте то введем». А этого никто не хочет, на самом деле. Поэтому надо, чтобы что-то громкое прозвучало в поддержку Украины. Разрешение на применение своего вооружения по территории России дала Эстония. Что Эстония передала Украине, кроме собственной тормознутости? А США довольно сдержаны в этом вопросе, кстати», – сказал Трухан.

«Второе. Есть выступления Верховного, есть выступления министра иностранных дел, которые подчеркнули, что все это уже делается. То есть они дали разрешение на то, что Украина делает и без них. Они своих собственных пленных убили с помощью комплекса «Патриот», при заходе на посадку на Белгород. То есть эти все моменты нам уже давно известны. Это все уже делается», – добавил полковник.