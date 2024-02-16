«Страны Запада напрямую участвуют в войне с Россией» – Лавров

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Страны Западного бока не просто напрямую ведут войну против России, но и участвуют в организации терактов и обстрелах мирного населения.

Об этом в ходе научной конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И хотя на Западе говорят, что они только вооружают Украину, а она воюет сама, все понимают, что это враньё. Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование Генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на сто процентов уверены, и делают многие другое», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Запад уже напрямую подталкивает Украину к обстрелам гражданского населения России.

«По нашим данным, Европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет сейчас, победить не получится. Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине ещё более дальнобойных вооружений, чтобы они доставали до сердца России, и тем самым сеять смуту, панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? В войне главное – стратегия. А стратегия там совершенно не в Киеве находится, а далеко», – добавил министр.