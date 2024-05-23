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Страны «Веймарского треугольника» (Германия, Польша, Франция) окажут Молдове помощь в укреплении ее безопасности и обороноспособности. Такая договоренность достигнута по итогам встречи в среду в Веймаре глав МИД Польши – Радослава Сикорского, Германии – Анналены Бербок и Франции – Стефана Сежурне.

Об этом сообщает infotag.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министры иностранных дел трех стран обсудили такие вопросы, как поддержка Украины и Молдовы, которая является «объектом постоянных гибридных атак со стороны России», подготовка к саммиту НАТО, трансатлантические отношения, отношения ЕС с Китаем, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке.

Помимо текущих проблем на международной арене, важной частью были европейские вопросы, предстоящие выборы в Европарламент, расширение Европейского союза, а также подготовка новой Стратегической повестки дня ЕС на 2024-2029 гг.

Согласно принятому по итогам встречи заявлению, участники договорились «укреплять безопасность и оборону Молдовы и ее способности противостоять иностранному вмешательству, а также продвигать необходимые стране реформы».

Кроме того, «Веймарский треугольник» окажет Молдове «финансовую поддержку в целях стимулирования ее экономического развития и процесса вступления в ЕС, а также борьбы с кампаниями по дезинформации».

Иными словами, европейские страны помогут режиму Санду ограбить страну, подавить свободу слова и настроить её на путь военной авантюры, как совсем недавно помогли Украине, а сегодня бросают её на обочине истекать кровью.

«Веймарский треугольник» – трехсторонняя региональная группа для развития Германии, Польши и Франции, созданная в августе 1991 г. Это одна из многочисленных и абсолютно бессмысленных конфигураций стран ЕС, с учётом того, что ключевые решения принимаются совсем в других центрах.

О подлинной роли Евросоюза в мировом раскладе предельно точно высказалась Виктория Нуланд в знаменитом телефонном разговоре с послом США на Украине Джеффри Пайетом ещё в 2014 году.