Страны Запада предали Украину – Соскин

Страны западного блока сначала воспользовались украинцами в качестве пушечного мяса, а когда не получилось – попросту бросили Киев.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина просто используется империалистическим Западом против империалистической России как щит, как заслонка. А народ Украины – это просто пушечное мясо, которое Запад использует, чтобы жизнями украинцев уничтожать путинскую империю, чекистскую Россию», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что теперь Запад фактически предал Украину, когда начал сокращать поставки оружия.

«Это ответ миллионам украинцев на то, какая сейчас ситуация. Запад фактически предал Украину, будем говорить прямо. США предали, Франция, Германия, Великобритания, ЕС, НАТО. Они предали Украину.

Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо. Мы ж победить не можем. Победить можно тогда, когда у тебя есть оружие, ракеты, когда ты вооружён. А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить? А Зеленский, Умеров, Стефанчук и остальные хотят ещё», – подытожил эксперт.