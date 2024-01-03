Страны Запада предали Украину – Соскин

Вадим Москаленко.  
03.01.2024 23:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Дзен, Запад, НАТО, Политика, Украина


Страны западного блока сначала воспользовались украинцами в качестве пушечного мяса, а когда не получилось – попросту бросили Киев.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока сначала воспользовались украинцами в качестве пушечного мяса, а когда не получилось...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Украина просто используется империалистическим Западом против империалистической России как щит, как заслонка. А народ Украины – это просто пушечное мясо, которое Запад использует, чтобы жизнями украинцев уничтожать путинскую империю, чекистскую Россию», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что теперь Запад фактически предал Украину, когда начал сокращать поставки оружия.

«Это ответ миллионам украинцев на то, какая сейчас ситуация. Запад фактически предал Украину, будем говорить прямо. США предали, Франция, Германия, Великобритания, ЕС, НАТО. Они предали Украину.

Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо. Мы ж победить не можем. Победить можно тогда, когда у тебя есть оружие, ракеты, когда ты вооружён. А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить? А Зеленский, Умеров, Стефанчук и остальные хотят ещё», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть