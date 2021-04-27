Страны Запада ведут войну чужими руками: Перенджиев о гибели президента Чада

27.04.2021, Москва, Максим Никифоров

Западные государства соперничают за влияние на африканском континенте. Такое мнение выразил член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Глава африканского государства Идрис Деби умер в больнице от полученного ранения. Он отправился на передовую, где армия страны сражается с вооруженными отрядами группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде».

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По мнению Переннджиева, Франция может иметь отношение к организации убийства президента Чада. В Африке страны Запада не выступают единым фронтом, каждое государство здесь преследует собственные интересы.

«Гибель президента — это показатель того, как страны Запада ведут в регионе войну чужими руками. Они не открыто себя показывают, а действуют с помощью наемников, нанятых вооруженных сил, боевиков», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что чадские оппозиционные силы и наемники скрывались на территории Ливии, где готовились к наступлению на правительственные войска.

Источник фото: Global Look Press – Visual by Starface/Keystone Press Agency.