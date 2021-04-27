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27.04.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Политика, Россия
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Страны Запада ведут войну чужими руками: Перенджиев о гибели президента Чада


Западные государства соперничают за влияние на африканском континенте. Такое мнение выразил член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Глава африканского государства Идрис Деби умер в больнице от полученного ранения. Он отправился на передовую, где армия страны сражается с вооруженными отрядами группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде».

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По мнению Переннджиева, Франция может иметь отношение к организации убийства президента Чада. В Африке страны Запада не выступают единым фронтом, каждое государство здесь преследует собственные интересы.

«Гибель президента — это показатель того, как страны Запада ведут в регионе войну чужими руками. Они не открыто себя показывают, а действуют с помощью наемников, нанятых вооруженных сил, боевиков», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что чадские оппозиционные силы и наемники скрывались на территории Ливии, где готовились к наступлению на правительственные войска.

Источник фото: Global Look Press – Visual by Starface/Keystone Press Agency.

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