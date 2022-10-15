Страны Запада заранее готовились вступить в вооруженный конфликт России и Украины – доклад

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Новости Украины

Страны Запады заблаговременно осуществляли подготовку для вступления в потенциальный военный конфликт между Украиной и Россией, детально разрабатывая сценарий своих дальнейших действий.

Об этом свидетельствует доклад Вооруженных сил Франции по учениям НАТО «Полярис-2021», который попал в руки журналистов.

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Согласно обнародованным материалам, западные игроки ведут детальную подготовку своих действий после того, как Вооруженные силы России вступят на украинскую территорию по защите интересов прав проживающих там русских.

«Войска Меркюр (условное обозначение России – прим. ред.) вошли в Пьемурию только для того, чтобы остановить насилие, совершенное силами безопасности Септимании (условное обозначение Украины – прим. ред.) против катаристского (условное обозначение «русского» – прим. ред.) населения», – сказано в тексте доклада, где таже подчеркивается, что Россия будет преследует только одну цель: «Обеспечить соблюдение прав русских».

В соответствии с разработанным планом, президент Украины Владимир Зеленский обращается за помощью к странам Запада и международным организациям.

«Он призвал к срочному заседанию Совета Безопасности, а также обратился с просьбой о военной помощи к НАТО и всем странам, которые все еще верят в силу буквы закона против грубой физической силы… Он призвал к сопротивлению оккупационным войскам Меркюр (Россия)», – указано в материалах.

Далее вступают в дело западные игроки, которые заявляют о своей помощи Украине, осуждают действия России и проводят военные маневры, указано в докладе.

Примечательно то, что по легенде маневров было определено, что в ответ на якобы российскую агрессию силами международной коалиции будет сформирована и направлена в район боевых действий авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голь» с целью «прекращения вторжения и сохранения суверенитета Украины».

Авианосец «Шарль де Голь».

Реальные же учения, которые проходили с 18 ноября по 3 декабря 2021 г. в западной части Средиземного моря и французской акватории Атлантического океана с отработкой боевых стрельб высокоточным оружием на полигонах НАТО в Европе, стали триггером для начала Россией специальной военной операции на Украине.

Аналогичные учения, носившие названия «Балтопс – 2010» и «Фризиан флег – 2010», прошли перед интервенцией в Ливию, когда маневры на морских полигонах стали началом полномасштабной операции по свержению законного правительства Каддафи.

Ожидаемо, что данные учения послужили сигналом реальной подготовки Североатлантического альянса к началу боевых действий против России.

Исходя из представленного доклада, учения «Полярис-2021» должны были послужить сигналом для киевской власти, что в случае военного столкновения с РФ Запад окажет всевозможную поддержку, а НАТО включится в конфликт, что в конечном счете должно было подтолкнуть Киев к началу боевых действий с РФ.

Судя по обнародованным материалам, единственно возможным ответом на неизбежную агрессию киевского режима и коллективного Запада должна была стать специальная военная операция РФ.