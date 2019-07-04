Страшная и позорная тайна Саакашвили открыта в Одессе

04.07.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Да, молодой человек, вчера вечером я таки пережил незабываемый «инсайд», прочитав в социальной сети «Фейсбук» сенсационное откровение некоего, как его представляют, «известного украинского политолога» Владимира Цибулько. Дескать, наш-то приблудный гройсе- политик, беглый грузинский президент и изгнанный одесский губернатор Саакашвили – еще и типичный клинический мазохист без мотора, руля и ветрил!

Иначе просто невозможно оценить сообщение пана Цибулько, имеющего четкую репутацию порохобота довольно-таки мелкого пошиба .Смысл оной сенсации заключается в том, что, дескать, просочились данные из местного штаба батоно Михо…

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Наняли за долю за малую пособники грузинскогог претендента на украинское парламентское кресло «камикадзе» (не из бомжей ли?), согласившегося оросить светлый лик надежды мировой демократии пошлой зеленкой во время встречи кандидата с одесской публикой. А потом, когда оный злыдень окажется в руках полиции, от коей бежать он будет медленно и скорбно, он-то и расскажет о том, как его сподвигли на сие злодеяние мирового уровня… люди злобного и ужасного одесского мэра Геннадия Труханова.

Полный и дешевый кретинизм скажете вы, и будете правы. Ведь даже наивному ушастому пустынному ёжику понятно, что подобные колхозные хохмы никого всерьез не вдохновят. Рейтинг партии Саакашвили не поднимешь даже домкратом и конскими дозами виагры, а уж тем более — в Одессе, где он так в свое время обделался с ног до головы, что даже его былые, отнюдь не бескорыстные, сторонники, ныне шарахаются и открещиваются от «светоча либерализма » как черт от ладана.

Да и Труханову сейчас так нужно заниматься подобными детскими игрищами буквально накануне решения суда по его делу, как Михо — ехать на родину, дабы поддержать там своих сторонников, не взяв с собой бочку вазелина…

Нет, я конечно могу допустить, что некие то ли редкие шалуны, решившие заработать пару копеек на грузинском лохе, а заодно и потом посмеяться над ним, то ли — просто, отъявленные дилетанты, корчащие из себя «политтехнологов», придумали этакую убогую и явно вторичную репризу. Типа — терпи, Михо, атаманом будешь!

А исполнителя нашли столь ненадежного, явно «скрысив» львиную долю его «гонорара», что он предпочел просто-напросто сдать оборотистым конкурентам своих нанимателей за хоть на цену пары бутылок дешевого бухла, большую сумму…

Бог его знает, как это было или не было В сущности, это напрочь не важно. Главное, ясно лишь одно: хоть чучелом, хоть тушкой. Саакашвили со своей диванной партией в Раду не пролезет. А все ухищрения что его неуклюжих пиарастов, что – не менее бездарных недругов из числа запоздало мстительных порошенковских «политологов», приведут разумных людей (особенно таки в Одессе!) к одному чисто шекспировскому выводу: чума на оба ваших дома!