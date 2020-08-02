Страшная Лобода и опасная лабуда

02.08.2020, Москва, Платон Беседин

Светлана Лобода выпустила новый клип под непритязательным названием Boom boom. За пару дней он уже собрал 4 миллионов просмотров. Но интереснее то, что он удостоился – внимание! – 215 тысяч дизлайков против 90 тысяч лайков, часть из которых, ясное дело, накручена. Таков расклад на тот момент, когда я пишу этот текст.

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Возможно, у вас возникает вопрос. Ну, выпустила и выпустила Лобода очередную лабуду, а нам что с того? А вот что!

Во-первых, приятно, что зритель наш, несмотря на десятилетия убийственной зомбификации, ещё способен разобраться, где гадость, а где не очень. И сотни тысяч дизлайков, ёрнические и гневные комментарии – тому подтверждение.

Но важнее второе. Новый клип – зеркало той революции, что происходит с нашим истерзанным обществом. И я сейчас даже не о том, что всё на продажу, всё ради лайков, нет. Мир давно уже превратился в мясной отдел супермаркета, где родители и дети режут и продают друг друга. Это ещё в 1991-м году блестяще диагностировал Брет Истон Эллис в книге «Американский психопат». Хотя, кстати, было бы неплохо, если б отпрыски Лободы сутками напролёт смотрели идиотский клип своей мамочки. А, слабо, Светлана?

Забавно, но ведь раньше певички вроде Лободы снимали клипы, после которых предположительно должно было хотеться секса. То есть, продавалась похоть. Теперь же, наоборот, пропихивается асексуальность. Уж не знаю, зверский ли это план трансгуманистов или что-то другое. Но, определённо, новое видео Лободы и таких, как она, отбивает – и у мужчин, и у женщин – любое сексуальное желание напрочь.

При этом акцент делается на феминистические мотивы – на дикую интерпретацию понятия «сильной женщины». Вот и в клипе Лободы, помимо самой примы, похожей на трансвестита с Барвихи, собрались лютые персонажи: Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Чума Вечеринка и прочие. Кстати, хорошо бы, раз уж объединили, согнать их на один пароход да отправить в параллельную вселенную. Неплохо было бы, а?

Ну или хотя бы сослать Лободу обратно на Украину. Она ведь оттуда. Да, рассказывают, что российская попса совсем устала и скисла. Но вот мы наблюдаем, что украинские гастрабайтеры – эти дивчины – не добавляют таланта и радости. Наоборот. А ведь были времена, когда русская культура обогащалась за счёт ныне украинских земель: одесская школа с Катаевым, Бабелем, Ильфом и Петровым, или киевская школа с Булгаковым – многими прирастала словесность. Впрочем, то я о культуре, а тут о попсе. Но всё равно есть особое извращение в том, что всю мерзость российского шоубиза аккумулировала в себе дивчина из Украины.

А теперь об упомянутой мною «сильной женщине», да. Это – химера. И только. Потому что именно такие работы, как новый клип Лободы, и рождает у миллионов девочек и девушек в России желание добиваться всего и вся любой ценой. Это не ведёт к тому, что они собираются работать или учиться, строить карьеру – нет, ничего подобного делать они не планируют. Лобода учит их лишь одному – предельной кровожадности. По отношению и к миру, и к мужчинам, и даже к собственным детям. Потроши и торгуй собой – вот и вся мораль.

Это важнее и опаснее, чем кажется. Нам ведь с утра до вечера твердят, что США и террористические организации творят козни против России. На самом же деле, основная угроза идёт от вот таких клипов, как у Лободы. К слову, вторичных донельзя – слепленных из прогорклых штампов западной попсы. Но именно Лобода и прочие черти разрушают и нашу мораль, и нашу цельность, и, главное, нашу идентичность.

Неслучайно, к слову, в клипе снялся ещё и рэпер «Фараон». Ведь современный рэп – то, что им называется – для школоты несёт угрозу не меньшую, чем наркота.

Так что можно, конечно, искать врагов вовне, но лучше взглянуть внутрь себя – и страны, и общества, и каждого человека. И вот тогда наступит абсолютный бум-бум. Или он уже наступил?