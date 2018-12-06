06.12.2018, Одесса, Игорь Плисюк
 
Авторская колонка, Местная власть, Общество, Одесса, Украина
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Страшная месть мэра Одессы боевикам “АТО”

Знаете, молодой человек, я часто, мягко говоря, не одобряю многие действия нашего одесского мэра Геннадия Труханова. Таки пытается приспособится к новой власти бывший капитан Советской армии и отставной регионал и защитник русского языка, порой выглядя при этом не слишком прилично. А хунта — отвечает ему перманентным прессингом и всяческими пакостями, норовя еще больше ущемить как прожженного ватника и вражину, требуя новых уступок и позорных компромиссов…

Но сегодня — я с хохотом аплодирую ему! Ибо, даже изображая архи-лояльность к оккупантам, одессит Гена вдруг проявил истинно наше природное чувство юмора — отомстил всей этой шобле ехидно, холодно и жестоко, а главное — так, что ни одна щирая собака не подкопается! Вы только послушайте, и не говорите, что это не смешно!

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Итак, по инициативе городского головы Одессы, всем торгующим организациям — от супермаркетов и ларьков, до хоть фешенебельных рестораций, хоть — копеечных наливаек, категорически не рекомендовано продавать лицам в военной форме и алкогольные напитки, и — любые спиртосодержащие продукты! Потому как — у нас родина в опасности и военное положение! Не время расслабляться защитникам незалежного отечества. Враг не дремлет!

То есть, теперь не только солдаты, и даже офицеры не смогут прикупить себе горячительные напитки или заказать оные в «кефирных заведениях» , но и… вся майдануто-активистская шарага. имеющая страсть прирожденных тыловых крыс к милитаризованным нарядам, тоже будет лишена права согреть свои душонки спиртным! В принципе, даже аптекари нынче имеют право отказать им в пользительных настойках боярышника или какого-нибудь женьшеня! Я так и представляю бурю гражданского возмущения всей этой публики, привыкшей подогревать свой патриотизм отнюдь не чтением стихов Шевченко и опусов Донцова! О реакции «ветеранов АТО», щеголяющих в грязном камуфляже  и действующих защитников режима –  тоже без нехорошей ухмылки думать не выходит..

А заодно — в том же решении горсовета предписано и усилить охрану важных для городской жизни объектов. Полагаю, винные и аптечные склады в их числе!

Так что – «полусухой закон» таки покажет, кто в нашем городе хозяева, а кто – оккупанты! Что называется, мелочь, а приятно!

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