Страшная Зе-месть: с Банковой уволили сразу нескольких ставленников Байдена

The Washington Post сообщает интересные подробности кулуарной жизни на Банковой. По информации газеты, президент Украины Зеленский за несколько недель уволил ряд высокопоставленных чиновников, близких к администрации Байдена.

Американские официалы обеспокоены устранением «чиновников-реформаторов, готовых бороться с коррупцией в своих министерствах» и оказавшихся особенно близкими к Вашингтону: «Увольнение в этом месяце вице-премьера Александра Кубракова, который сосредотачивался на инфраструктуре и восстановлении Украины, вызвало особую тревогу, заявили представители США и Европы», — пишет The Washington Post.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Между Киевом и его западными сторонниками, в том числе Соединенными Штатами, возникают острые разногласия по поводу предстоящей защиты Украины от вторжения России. Украинские лидеры все чаще жалуются на то, что Вашингтон ограничивает их способность отвечать на нападения России, а политики США заставляют их делать больше для борьбы с коррупцией даже на фоне обострения войны», — говорится в публикации.

В качестве примера трений между Киевом и Вашингтоном издание приводит ситуацию с визитом госсекретаря Энтони Блинкена, сыгравшего на гитаре в киевском баре, в то время как окружение Зеленского надеялось на более весомую поддержку. По словам конфидентов издания, Блинкен, вместо ожидавшейся от него помощи использовал свой приезд, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». В издании отметили, что Украина действительно сделала многочисленные шаги по борьбе со взяточничеством, но на Западе все равно признают их недостаточными. «Защита Украины от коррупции должна быть такой же сильной, как и ее военная защита», – сказал Блинкен в своей речи, посвященной будущему Украины.

Однако Зеленский, по словам присутствовавших на той встрече чиновников, «разозлился». А глава МИД Кулеба и вовсе гневно отверг претензии главы Госдепа, заявив, что Вашингтон преувеличивает масштабы проблемы: «Если бы мы были такими коррумпированными, такие институции, как ЕС и МВФ, просто не давали бы нам денег».