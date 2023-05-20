«Страшнее, чем в Бахмуте» – войска Зеленского ждёт жуткая смерть в «контрнаступе»

Хоть российская армия и готова к наступлению, она заняла оборону и дожидается первого хода противника.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас фронт находится в состоянии неустойчивого равновесия, при котором обе стороны готовы к наступлению, в разной степени. Мы – в большей степени, противник – в меньшей.

А не наступаем, потому что рассчитываем, что в наступление пойдёт противник. Мы к этому готовились давно, готовы отразить это наступление, и перейти в контратаку. Любой военный вам скажет, что это легче, чем идти в наступление, пробивая подготовленные позиции», – сказал Казаков.