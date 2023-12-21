«Страшнее чем в девяностые» – в Раде ожидают вспышку детской «вооружённой беспризорности»

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Из-за войны против России и бездарной политикой Киева Украина скоро столкнётся с масштабной детской беспризорностью и поствоенным криминалом.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Юрий Павленко, бывший министр времен Виктора Януковича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два года полномасштабной войны на Украине. К сожалению, основные проблемы, основные вызовы в системе защиты и обеспечения прав ребенка не то, что не уменьшились, а наоборот растут. Более 500 тысяч украинских детей находится на оккупированных территориях, около 4 миллионов являются перемещенными из мест постоянного проживания, 2 миллиона перемещены за границу. Значительное количество детей, потерявших близких родственников и не выявленных до сегодняшнего дня местными органами, не введены в Единый государственный учет и государственную защиту», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что десятки, а может быть и сотни тысяч украинских детей теперь навсегда останутся в странах Европы.

«Эти и многие другие обстоятельства уже бы заставили нас пересмотреть систему защиты прав ребенка, перевести ее на военные рельсы. Но, к сожалению, до сих пор система остается и работает по стандартам мирного времени. Мы сделали очень мало. 15 тысяч сегодня наших детей за границей уже лишены европейскими судами своих сопровождающих лиц», – добавил Павленко.

Депутат уверен, что при этом оставшихся на Украине ждёт страшная судьба беспризорников.

«Несмотря на войну, количество детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, почему-то растет, потому что Минсоцполитики полностью провалило работу по выявлению и учету таких детей. Нас ожидает и восстановление детской беспризорности, только в отличие от 90-х годов это будет вооруженная беспризорность», – подытожил Павленко.