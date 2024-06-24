Страшнее Украины: «Прекрасная Россия будущего» – это массовые люстрации и тотальное доносительство

Елена Острякова.  
24.06.2024 20:48
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Члены «Съезда народных депутатов» (организации, признанной нежелательной в России) решили ввести систему тотального доносительства на «выборах переходного периода» в России, куда они рассчитывают вернуться после того, как свергнут нынешнюю власть. Мало того, что члены «съезда» проведут массовую люстрацию тех, кто «поддержал войну», и исключат их из избирательных списков, на случай ошибок они предлагают всем либералам жаловаться на своих сограждан в избирательные комиссии и, если понадобится, – отсечь от голосования 99,9% избирателей.

Об этом на шестой сессии «съезда» в Варшаве заявил представлявший «закон» Сергей Ковалев из Санкт-Петербурга, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Члены «Съезда народных депутатов» (организации, признанной нежелательной в России) решили ввести систему тотального доносительства...

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«Если человек вошел в списки избирателей, то любой человек может привести доводы в избирательную комиссию, что этот человек, хотя и не входит в списки по люстрации, к этой агрессии относился совершенно лояльно. Например, участвовал в поимке будущих военнослужащих, содействовал этому как муниципал», – сказал Ковалев.

Он предложил, в первую очередь, доносить на участников пикетов и митингов организации НОД.

Понятно, что при таком подходе, избирателей наберется не много. Поэтому лидер «съезда» экстремист Илья Пономарев предложил установить нулевой порог явки, чтобы исключить участие в выборах «необразованных мотивированных людей».

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