Страшно представить, как бы США вели СВО – американский профессор

Елена Острякова.  
31.03.2025 11:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 618
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия вела себя «на удивление сдержанно» в ходе СВО по сравнению с западными армиями.

Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия вела себя «на удивление сдержанно» в ходе СВО по сравнению с западными армиями....

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«Если посмотреть, как Путин ведет войну с 24 февраля 2022 года, и представить, как бы вели эту войну американцы или израильтяне, если бы американцы были в Москве и руководили этой войной, они бы вели ее более жестоко. Я даже не хочу думать, что они бы сделали с украинцами. Поэтому меня удивляет, что на Западе у Путина репутация второго пришествия Адольфа Гитлера – безжалостного и крайне агрессивного диктатора, который стремится убить как можно больше мирных жителей», – сказал Миршаймер.

Его поддержал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн, который напомнил, что Россия использует за месяц боевых действий на Украине меньше боеприпасов, чем американцы в Ираке использовали за сутки.

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