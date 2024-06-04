Страшно жить: Боррель пожаловался, что «рука Москвы» позорит его по всему миру на двадцати языках

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В Европе – новая вспышка параноидательной шпиономании. Как обычно, разносчиками болезни являются официалы. Глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию – ни много ни мало – во вмешательстве в выборы в Европарламент и очернении репутации ЕС на 20 языках:

«Следующие европейские выборы станут определяющим моментом для нашего общего будущего. Нам необходимо защитить этот избирательный процесс и европейские общественные дебаты в более широком смысле от вредоносных иностранных игроков, которые хотят, чтобы Европа потерпела неудачу», – говорится в заявлении еврокомиссара, размещенном на сайте Еврокомиссии.

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В сознании европараноиков, «рука Москвы» опутала своими щупальцами едва ли не весь мир: «прокремлевские платформы пытаются не только загрязнить информационное поле внутри Евросоюза, но и опорочить репутацию ЕС на Ближнем Востоке, на Балканах, в Африке, Латинской Америке и в Азии. Все это делается более чем на 20 языках. Эта вредоносная деятельность представляет собой серьезную угрозу безопасности», – вещает Боррель.

По его словам «клеветнические кампании против европейских политиков, критикующих путинскую Россию, продвигают с помощью ботов и других тактик, нацеленных на манипулирование алгоритмами». Еврокомиссар пожаловался на то, что он сам лично регулярно становился «объектом нападок Кремля».

Боррель утверждает, что «враждебно настроенные иностранные государства, и, в частности, путинская Россия, еще больше расширили свои уже существующие операции по манипулированию информацией по всей Европе и за ее пределами. Эти операции являются частью более широкого набора гибридных атак, которые иностранные государства, и, в частности, Россия, развернули против нас и наших союзников. Манипулируя информацией, российская сторона использует растущую популярность соцсетей и дешевые операции с привлечением искусственного интеллекта. Поддельные учетные записи ботов распространяют фейки и манипулируют алгоритмами».

Синхронно с Борелем транснационалы из Microsoft обьявили о разоблачении «кампании российских ботов для запугивания участников Олимпиады в Париже».

«Интернет-тролли приняли участие в парижской Олимпиаде вместо российских спортсменов. Они развернули кампанию по дискредитации Олимпиады, запугиванию участников, зрителей и жителей Франции», – пишет The New York Times со ссылкой на отчет Microsoft.

По данным газеты специалисты компании выявили, что «российские пропагандисты создали часовой документальный фильм, подделывают новостные сообщения и даже выпускают фальшивые предупреждения спецслужб, где людей призывают избегать Игр из-за терактов. В одном из роликов боты использовали поддельное видео с актером Томом Крузом».

В отчете Microsoft описывается кампания, проводимая группой Storm-1679. Ее уже отслеживают спецслужбы Франции и США. По словам одного американского чиновника, хотя она направлена прежде всего на Игры, цель распространяемой информации — в целом подорвать безопасность США и их союзников.

Под колеса европейской машины шпиономании попал депортированный из Украины политик и кум Путина Виктор Медведчук. Последний, вместе со своим соратником Артемом Марчевским нарвался на санкции со стороны ЕС. Поводом стала деятельность недавно запрещенной в Европе организации «Голос Европы».

Как сообщает МИД Чехии, для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС. Также все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.

Принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу издание «Вашингтон пост» пишет, что якобы Москва тратила до 1 миллиона евро в месяц на дискредитацию репутации всяческих Боррелей и одновременно укрепление позиций евроскептиков.