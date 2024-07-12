Страшно жить: европейские евреи скрывают свою национальность, опасаясь рекордного антисемитизма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе обнаружили страшный антисемитизм – жители стран ЕС стали хуже относиться к евреям. Об этом свидетельствует третий опрос агентства ЕС по основным правам человека (FRA). о дискриминации и преступлениях на почве ненависти в отношении евреев в ЕС, результаты которого опубликованы на сайте этой организации.

Нынешний опрос среди европейских евреев проводился с января по июнь 2023 года в 13 государствах ЕС, где проживает 96% всех евреев в сообществе. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и Швеция. В исследовании приняли участие около восьми тысяч евреев старше 16 лет.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Его результаты шокировали. Выяснилось, что более трех четвертей респондентов периодически скрывают свою национальность по соображениям безопасности, 34% признались, что вынуждены избегать мероприятий, которые хоть как-то связаны с евреями, так как опасаются за свою безопасность. А 24% стараются избегать даже публикации контента, который идентифицировал бы их как евреев, в интернете.

О фактах столкновения с антисемитизмом в интернете заявили 90% респондентов, еще 56% рассказали об антисемитских проявлениях среди своих знакомых. 37% участников опроса признались, что сталкивались с преследованиями и насилием на национальной почве, включая инциденты в парках, магазинах и на улице. На этом фоне большинство опрошенных евреев опасаются за свою безопасность (53%) и безопасность своей семьи (60%).

Причем, авторы исследования сделали вывод, что нынешний всплеск антисемитизма не связан с конфликтом в Газе. Социологи начало роста бытового антисемитизма еще до атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Например, в 2018 году – за пять лет до обострения в Газе — более четверти европейцев считали, что евреи имеют слишком большое влияние в бизнесе и финансах. Каждый пятый полагал, что антисемитизм — это ответ на поведение самих евреев, а еврейская община в принципе слишком сильно влияет на политику и СМИ.

Также выяснилось, что несмотря на десятилетия пропагандистской долбежки миллионы европейцев никогда не слышали о Холокосте и верят в существование тайного мирового еврейского правительства. На родине Адольфа Гитлера, в Австрии, 12% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет никогда не слышали о Холокосте.

Треть опрошенных в 2018 году европейцев были уверены, что современный Израиль использует Холокост в политических целях. Например, они думали, что постоянный фокус на Холокосте способен отвлечь общество от действий властей Израиля. 35% считали, что обвинения в антисемитизме на самом деле играют на руку евреям: любую критику в свою сторону они называют дискриминацией евреев.

В исследовании 2018 года отмечалось, что около 80% евреев, столкнувшись с дискриминацией в Европе, не сообщают об этом полиции. Часто бездействие жертв объясняется тем, что они не верят, что что-то может измениться.

Евреям все чаще советуют уезжать из Европы, и многие действительно начали над этим задумываться. Более трети респондентов опроса 2018 года признались, что рассматривают возможность эмиграции. Почти половина опрошенных (45%) в 2024 году признались, что иногда задумываются об отъезде.

«Антисемитизм, похоже, настолько глубоко укоренился в обществе, что регулярные притеснения стали частью повседневной жизни», — делали вывод в исследовании 2018 года.

Еще в мае этого года глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин в письме главам МВД стран ЕС заявил, что число случаев проявления антисемитизма в Европе гораздо больше, чем известно правоохранительным органам.

По его оценкам, большинство евреев, подвергшихся антисемитским нападкам, не сообщают об этом в компетентные органы. Марголин отметил, что случаи проявления ненависти к евреям происходят в Европе почти на ежедневной основе.

В общем, рост антисемитизма и правда налицо: сегодня 80% опрошенных отмечают подъем антисемитских настроений в стране проживания, а пять лет назад с открытой агрессией в свой адрес сталкивались только 30% европейских евреев.