Страшное ЧП в Одессе: Боевиков АТО сожгли заживо?

11.06.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Вчерашним вечером произошло очередное страшное и странное происшествие в моем городе. Страшное потому, что погибли беспомощные, больные люди. Странное — из-за пока что, основной версии полиции о поджоге.

Итак, поздним вечером 10 июня стало известно о сильном пожаре на территории психиатрической больницы №1, находящейся на Слободке. Горел старинный одноэтажный корпус, в конструкции коего было множество деревянных элементов. А посему, учитываю сушь и жару, вспыхнуло оно буквально как стог сена. Свидетели утверждают, что из горящего здания раздавались жуткие крики гибнущих.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пожарные и спасатели достаточно быстро, уже к полуночи, погасили огонь, однако — от отделения остались буквально одни головешки. По официальным данным, погибло от отравления угарным газом шесть человек — пятеро больных и медсестра, спасавшая пациентов и по существу, пожертвовавшая своей жизнью. Однако, чем дальше — тем больше проявляется странных деталей и недоговоренностей.

Во-первых, смущает то, что сведения о том, что горело 7-е, формально — геронтологическое отделение, где находились тяжелые инвалиды, противоречит совсем иной версии, озвученной источниками из больницы, – о том, что это отделение с 2014 года фактически стало VIP-отделением для «ветеранов АТО», а стариков там было не слишком много.

Те же источники говорят о значительно заниженном числе погибших. Да и то, что быстро прибывших на место трагедии родственников пациентов спасатели не допускали к телам, вызывает определенные сомнения.

И уж совсем мрачной и непонятной при оглашенном объеме информации, выглядит официально озвученная версия «привнесенного извне источника пожара», то есть — поджога. Равно как и возбуждение двух уголовных дел, первое из коих – об умышленном убийстве! И лишь второе — о нарушении мер пожарной безопасности.

Одним словом, мрачная и темная история… Особенно — учитывая то, что это отнюдь не первый пожар за последнее время на территории одесского «Дома скорби».