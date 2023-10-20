Страшное прозрение иноагента Латыниной

Анатолий Лапин.  
20.10.2023 13:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, СССР, Украина


Ни одна из бывших республик Советского Союза не стала успешной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила признанная в РФ иноагентом либеральная пропагандистка Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни одна из бывших республик Советского Союза не стала успешной. Об этом в эфире...

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Латынина выступила за сохранение СССР путем его переформатирования.

«Я сейчас скажу страшную вещь – я гляжу на все 15 республик бывшего Советского Союза, я не вижу среди них (сейчас меня очень многие возненавидят в странах Балтии), даже в странах Балтии, относительно, единственное исключение можно назвать – страны Балтии, и то там есть очень серьезные проблемы… я не вижу среди них просто успешных проектов.

Мы все так ждали и так надеялись, что рухнет Советский Союз, это было страшное общество. Но сейчас я все больше задумываюсь о том, а нельзя ли было как-то его преобразовать. Но когда он рухнул, вместе с ним рухнули не просто идеологические, а все интеллектуальные настройки и вся сложность жизни и сложность государства, которое создает любое стационарное общество, даже если оно начинает с такой мерзости, как Советский Союз», – заявила Латынина.

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