«Страшные цифры»: Буданов рассказал, как русские едва не взяли Киев

Игорь Шкапа.  
20.05.2023 15:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1030
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


Если бы военно-транспортной авиации РФ удалось высадиться в аэропорту Гостомеля под Киевом, то падение украинской столицы стало бы неизбежным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в архивном интервью антироссийскому пропагандисту Дмитрию Комарову заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Если бы военно-транспортной авиации РФ удалось высадиться в аэропорту Гостомеля под Киевом, то падение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Он утверждает, что за день до начала российской военной операции узнал точное время ее начала.

«Около 15.00 23 числа точно мы получили, что все, завтра в 4.00, как должно начаться», – сказал Буданов.

По его словам, сразу после начала боевых действий он отправился на аэродром в Гостомель.

«Самое главное было – аэродром Гостомель. Задержать высадку. Потому что весь план русских был – стремительная высадка посадочным способом на аэродроме Гостомель и оттуда – вход в Киев. Это был вообще единственный план», – говорит глава ГУР.

«Там были достаточно страшные цифры, – продолжает он. – Было до 30 Илов в одной волне в воздухе. В течение суток 24 числа они несколько раз пытались. Поднимали, сажали, заходили на территорию Беларуси, разворачивали, потому что так и не удалось им стремительно взять под контроль взлетно-посадочную полосу».

Буданов добавил, что русским «нужно было создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи».

«Никто не надеялся воевать, как в Мариуполе. Вариантов таких не было. Они верили, что никто не сможет создать им серьезное противодействие и они зайдут в правительственный квартал, сменят руководство. Поскольку, по их мнению, руководство государства на это время должно было бы куда-то убежать, если нет – они его уничтожили бы», – вспоминает Буданов.

Он уверяет, что спецназ ГУР затянул высадку российского десанта в Гостомеле на 12 часов, потом подтянулась артиллерия ВСУ, накрывшая взлетно-посадочную полосу, сделав ее непригодной.

«Если бы оккупантам удалось совершить высадку десанта, то извините, но Киев был бы взят», – считает Буданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть