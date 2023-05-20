«Страшные цифры»: Буданов рассказал, как русские едва не взяли Киев

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Если бы военно-транспортной авиации РФ удалось высадиться в аэропорту Гостомеля под Киевом, то падение украинской столицы стало бы неизбежным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в архивном интервью антироссийскому пропагандисту Дмитрию Комарову заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

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Он утверждает, что за день до начала российской военной операции узнал точное время ее начала.

«Около 15.00 23 числа точно мы получили, что все, завтра в 4.00, как должно начаться», – сказал Буданов.

По его словам, сразу после начала боевых действий он отправился на аэродром в Гостомель.

«Самое главное было – аэродром Гостомель. Задержать высадку. Потому что весь план русских был – стремительная высадка посадочным способом на аэродроме Гостомель и оттуда – вход в Киев. Это был вообще единственный план», – говорит глава ГУР.

«Там были достаточно страшные цифры, – продолжает он. – Было до 30 Илов в одной волне в воздухе. В течение суток 24 числа они несколько раз пытались. Поднимали, сажали, заходили на территорию Беларуси, разворачивали, потому что так и не удалось им стремительно взять под контроль взлетно-посадочную полосу».

Буданов добавил, что русским «нужно было создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи».

«Никто не надеялся воевать, как в Мариуполе. Вариантов таких не было. Они верили, что никто не сможет создать им серьезное противодействие и они зайдут в правительственный квартал, сменят руководство. Поскольку, по их мнению, руководство государства на это время должно было бы куда-то убежать, если нет – они его уничтожили бы», – вспоминает Буданов.

Он уверяет, что спецназ ГУР затянул высадку российского десанта в Гостомеле на 12 часов, потом подтянулась артиллерия ВСУ, накрывшая взлетно-посадочную полосу, сделав ее непригодной.

«Если бы оккупантам удалось совершить высадку десанта, то извините, но Киев был бы взят», – считает Буданов.