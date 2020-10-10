«Страшный человек, нужно все время быть начеку» – Витренко о переговорах с Путиным
Президент Российской Федерации Владимир Путин знает такие детали газовых договоренностей, о которых осведомлены лишь профильные эксперты.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Как человек, который вел переговоры с Путиным, могу вам сказать, что он знает такие детали газовых договоренностей, которые знают только эксперты моей команды, а он президент огромной страны», – сказал Витренко.
Издание попросило дать характеристику российском лидеру.
«Он страшный человек, знает, что делает, и делает не на пользу Украины. Ощущение, что нужно быть каждую миллисекунду начеку, у меня было», – говорит собеседник издания.
При этом он добавил, что понять это смог только спустя время, а в пылу переговоров президент России не вызывал такого впечатления.
Также экс-чиновник считает более чем успешным для Украины пятилетний договор на транзит российского газа, подписанный в декабре прошлого года.
«Супервыгодный! Несмотря на то, качают или не качают россияне газ, Газпром нам платит за транзит 65 миллиардов кубометров, а это миллиарды долларов», – резюмировал Витренко.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Витренко поймали за руку на выводе миллионов в Лихтенштейн.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.