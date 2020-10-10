«Страшный человек, нужно все время быть начеку» – Витренко о переговорах с Путиным

10.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Российской Федерации Владимир Путин знает такие детали газовых договоренностей, о которых осведомлены лишь профильные эксперты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как человек, который вел переговоры с Путиным, могу вам сказать, что он знает такие детали газовых договоренностей, которые знают только эксперты моей команды, а он президент огромной страны», – сказал Витренко.

Издание попросило дать характеристику российском лидеру.

«Он страшный человек, знает, что делает, и делает не на пользу Украины. Ощущение, что нужно быть каждую миллисекунду начеку, у меня было», – говорит собеседник издания.

При этом он добавил, что понять это смог только спустя время, а в пылу переговоров президент России не вызывал такого впечатления.

Также экс-чиновник считает более чем успешным для Украины пятилетний договор на транзит российского газа, подписанный в декабре прошлого года.

«Супервыгодный! Несмотря на то, качают или не качают россияне газ, Газпром нам платит за транзит 65 миллиардов кубометров, а это миллиарды долларов», – резюмировал Витренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Витренко поймали за руку на выводе миллионов в Лихтенштейн.