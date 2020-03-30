Страсти по бюджету: Ниже уровня «рожденного ползать»

30.03.2020, Киев, Петр Угрюмов

Как-то так само собой повелось, что Алексей Гончаренко по кличке Гадёныш стал на Украине индикатором степени деградации власти. В частности исполнительной.

На днях мы уже рассказывали о том, как истерично визжит Гадёныш, когда правительство предлагает, в кои то веки, нечто дельное в гуманитарном направлении: лишить пропитания каких-нибудь аферюг, мошенников, бездарностей и бездельников от культурки. Казалось бы, эти визги должны были стать подбадривающим фактором: верной дорогой идете, товарищи. Но зе-команда верных дорог не выбирает. Она ведь аккуратно следит, чтоб ее курс не слишком отклонялся от колеи, проложенной батьком Порошенко.

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Этот комплекс Зеленского и его людей еще, возможно, будет изучен наукой. Зеленский подсознательно чистит себя под Петром Алексеевичем. Он напоминает советского прокурора, который пытается посадить вора, а по вечерам не прочь сбацать на гитарке любимую блатную песню обвиняемого. Античная культура демонстрирует нам, куда Эдипов комплекс способен завести царя…

Мы уже почти год наблюдаем, как человек по кличке Зельц пытается не отставать в патриотизме от предшественника по кличке Порох. Кстати, прозвища обусловили государственную деятельность персонажей: Порох, при всей своей мерзости, был вспыльчив, маниакально целеустремлен, а Зельц — расплывчат, мягок, политически несостоятелен, хотя поклонники видели в нем то душку, то мачо…

И вот если проводить аналогии с эдиповыми влечениями, которые привели царя к женитьбе на матери, то украинский правитель Зельц так неровно дышит на патриотическую деятельность предшественника, батька Петра Алексеевича, что просто обязан жениться на Порохе. Ну, или выйти замуж. Тут уж — как повезет. Ведь некоторые поклонники до сих пор считают Зеленского невъедиповым мачо, хотя над ним и рэгочет уже даже самый ничтожный Стерненко.

Вернемся к Гончаренко. Как мы убедились, Зе-команда оказалась настолько неспособной на мужские государственные телодвижения (хотя бы на выполнение обещаний кого-то там посадить по весне), что даже не заслужила, чтоб ей оппонировал Порох. Ее уровень — это дискуссия с Гадёнышем. И Гончаренко свою миссию выполняет вдохновенно, с огоньком в заднице. Его заявления не ограничиваются истерикой по поводу вполне здравых намерений правительства (лишить финансовой поддержки то, чего уже давно не существует в реале: взять хотя бы украинское кино). Гончаренко порой даже верно указывает на социальные провалы власти. Например, он пишет: «Отменяется (!) статья, которая касалась того, что Кабмин должен в 2020 году приблизить прожиточный минимум к его реальной величине (расчетная сумма была 4251 грн). Сейчас, напомню, прожиточный минимум официально составляет 2027 грн».

И тогда мы видим: зе-команда уже опустилась ниже уровня такого ничтожества, как Лёша-Гадёныш.

Но мы не будем равняться на точки отсчета Алексея Гончаренко. Мы будем исходить из нашей системы координат. С 2014 года ее не существует для Украины. Но это не значит, что ее не существует вовсе.

За несколько дней Кабмин скорректировал проект изменений в госбюджет. Причем, появились изменения, частично удовлетворяющие Алексея Гончаренко: «Из важного — удалось на 100 млн увеличить расходы на Украинский культурный фонд. Если вчера предлагалось оставить на финансирование фонда 150 млн, то уже сегодня — 250. Помимо этого удалось сохранить финансирование Суспильного. Если вчера хотели урезать 478 млн, то сегодня 178».

Здесь, конечно, правительство дало слабину. Недаром премьер — родом из ахметовского ДТЭКа. У Рината Леонидовича тоже еще во времена Януковича было принято финансировать что-нибудь ненужное: какие-нибудь львовские книжные форумы, каких-нибудь письменников, которые крутили в кармане фигу благодетелю и демонстративно испражнялись словесно в адрес Донбасса. А уж как они с 2014 года занимались расчеловечиванием — это вообще особая тема…

Но вряд ли правительство прислушивалось в данном случае к возмущенным возгласам Алексея Гончаренко. Ларчик проще открывался. Давеча ЕС, Британия, Германия, Швеция, Япония и США призвали обеспечить финансирование «Суспильного» — Общественного вещателя. И Кабмин взял под козырек. А мы вернемся к системе координат здорового человека, а не курильщика майданных кизяков. Нам-то какое дело до этого «Суспильного», правление которого возглавляет Зураб Аласания? Телевизионщики Харькова, работавшие с этим типом, давно прозвали коллегу «Упырём», — и они о чем то догадывались…Чего мы ждем от «Суспильного», в наблюдательный совет которого входит бесноватый графоман-свидомит Яворивский?

Что еще по-прежнему беспокоит Гадёныша? Перекрывают кислород Министерству ветеранов, — негодует Гончаренко. Ну как перекрывают? Кабмин предлагает сократить финансирование этого министерства в три раза или более чем 800 млн грн. Вот если б совсем отменили — тогда бы здравый человек вздохнул облегченно и порадовался.

Та же фигня — с финансированием Музея революции достоинства, которое предлагают сократить с 97 млн до 30 млн. С точки зрения Гадёныша, это ганьба! С точки зрения здравого человека, это действительно позор, что оставили 30 млн. Финансирование этого клоповника нужно полностью прекратить. Там достаточно было бы выставить один музейный экспонат — Алексея Гончаренко с его достоинством — как образчик эволюции голосистого украинца от домайданного соратника Януковича к послемайданному соратнику Порошенко.

Андрей Портнов так отреагировал на это выделение 30 млн на музей революции достоинства: «Вы одно из самых глупых правительств и самая позорная власть за всю историю страны, потому что прямо обманули три четверти людей, поддержавших вас на президентских выборах».

Попытаемся опять прислушаться к Гончаренко: «Ну и самое смешное, теперь не на 30% снизили зарплаты топ-чиновников и членов наблюдательных советов, а до 10 минимальных зарплат (около 47 тысяч грн). И не ДО КОНЦА 2020 года, а ТОЛЬКО до окончания карантина». Вроде бы прав. Насмешили. Гадёныш расшифровывает свой посыл: «Итак, есть у нас условный Сергей. Я бы сказал даже выдуманный! Он работает ну допустим в Наблюдательном Совете Укрзализници. Получает очень скромные 588 тысяч грн. Вчера правительство решило, что Сергей будет получать до конца года 411 тысяч грн. То есть на 30 процентов меньше. Но сегодня, сократило его зарплату до 10 минимальных, то есть, Сергей вместо 588 тысяч грн будет получать 47 тысяч. Но не до КОНЦА года, а только на время карантина. А вот сразу после карантина снова будет получать свои честно заработанные в поте лица 588 тысяч в месяц. И сможет продолжить делать ремонт в квартире».

Всё правильно, позорные какие-то меры. Но что за намёки и недосказанности? Всё-таки Гадёныш, рожденный ползать, взлететь не сможет. Вот Коломойский когда-то честно и прямо называл этого «условного Сергея». «Где твой пи.арас Лещенко? А?!» — вопрошал Игорь Валерьевич. Гадёныш на такую прямоту неспособен?

Гончаренко уклоняется от комментариев по поводу каких-то основательных предложений и решений. «Полностью забирают средства со строительства аэропорта Днепра. В бюджете было запланировано выделение 1 млрд грн. Увеличивают Пенсионный фонд на более чем 19 млрд грн (19 681 300,0 тыс грн). С суммы в 172 576 299,5 тыс грн до суммы 192 257 599,5 тыс грн». Здесь только констатация. Но ведь, наверное, правильно, что Пенсионный фонд увеличен на 19 млрд, даже если при этом забрали 1 млрд со строительства аэропорта. Не потому что Днепру аэропорт не нужен, а потому что мы можем только догадываться, как распорядился бы этими средствами мэр города Борис-«Вешатель» Филатов.

Сегодняшние бюджетные страсти в парламенте и страдания неюного Гадёныша предварительно завершились тем, что Раде не хватило трех голосов для принятия предложенных изменений в бюджет. Это значит, что мы продолжим наблюдения за динамикой уровня позорных падений сегодняшней власти, фиксируемой на приборах «рожденного ползать» соратника Порошенко.