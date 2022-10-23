Страсти по иранским дронам в ООН

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Новости Украины

Накануне состоялось заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Украине и удачным российским атакам при помощи дронов «Герань», которые Киев считает закупленными в Иране беспилотниками «Шахид».

Российский постпред демонстративно отказался «выслушивать очередную порцию злобных тирад» от украинской стороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевская представительница выступила с докладом, где жаловалась на атаки иранских дронов «Шахидов» – она упомянула разрушения энергетической инфраструктуры, перебои с водой, отоплением и электричеством, а также о нуждающихся в психологической помощи детях, которые ежедневно слушают звуки сирен. Также было выражено беспокойство в связи с надвигающимися холодами.

Основной же темой совета было заявлено использование Россией беспилотников иранского происхождения при атаках на инфраструктуру Украины, что может быть расценено как нарушение резолюции Совбеза ООН 2015 года об ограничениях, наложенных на Иран. Франция, Британия и Германия потребовали на этот счёт расследования, подписав соответствующее письмо. К тройке присоединились США, подав отдельно аналогичный документ, устно поддержали инициативу Ирландия и Албания. Также к требованиям присоединился глава делегации ЕС при ООН. Украина призвала специальную комиссию прибыть Киев для исследования фрагментов дронов.

Примечательно, что Кения, Китай, Индия и ОАЭ в своих выступлениях вообще не касались темы беспилотников. Страны призывали к дипломатическим переговорам, высказывали обеспокоенность относительно гуманитарной ситуации и гражданского населения.

Представитель Китая сказал напрямую, что, как показала практика, санкции и давление ничего не решают, поэтому переговорам нет никаких альтернатив.

США же, напротив, заявили, что призывы к дипломатии «только поощряют злоупотребления России».

Постпред РФ Василий Небензя заявил категорический протест по поводу нарушения устава ООН – он не предполагает проведения никаких расследований, на чем настаивают украинцы.

«Если эксперты ООН в угоду западным столицам всё-таки займутся некоторым псевдо-расследованием, безосновательно ссылаясь на положение резолюции 2231, мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с секретариатом ООН о беспристрастности, о котором в этом случае больше нельзя будет говорить», – предупредил российский представитель.

Также в своей речи он обратил внимание, что в Совбезе, наконец, заговорили о разрушениях инфраструктуры, – хотя этой темы не касались все 8 лет, когда уничтожали Донбасс.

Также он отметил, что не было ни слова обеспокоенности стран Запада об обстрелах ЗАЭС, Каховской ГЭС и теракте на Крымском мосту, в совершении которого Киев признался, но тут же попытался откреститься.

Кроме того, он указал, что Россия бьёт по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре, тогда как гражданские разрушения в подавляющем своём большинстве – результат работы украинской ПВО в черте городов, а также беспорядочной стрельбы из подручных средств.

Далее он традиционно отметил, что Запад продолжает игнорировать убийства и унижения, которым подвергаются русские на Украине, и, наоборот, продолжает поддерживать укронацистов и продвигают ложь о России и действиях российских войск.

Небензя напомнил, что фамилии жертв устроенной провокации в Буче до сих пор так и не названы.

«Несмотря на все напоминания, мы так и не получили списки жертв украинской провокации в Буче в апреле, фамилии этих людей. Это лишний раз доказывает, что киевским властям нечего предъявить в подтверждение своих домыслов. Наши западные коллеги при этом пытаются делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно верить на слово любым утверждениям киевского режима», – сказал российский представитель.

Завершая речь, он подчеркнул, что слушать украинскую сторону не намерен.

«Хочу заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он получает, я не буду. Думаю, что все, кто ознакомился с его недавними оскорбительными комментариями, в адрес российских дипломатов … (выключили микрофон – ред.) К сожалению, подобные выходки отражают сегодняшнее состояние украинской дипломатии и являются свидетельством неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу, не говоря уже о цивилизованном», – заявил Небензя, после чего покинул зал заседаний.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица, дождавшись своей очереди, победоносно заявил, что «бегство» российского представителя – это первые плоды деятельности киевской делегации, которая обязательно добьётся исключения России из организации.

Кислица сразу же заверил зал заседаний, что всё сказанное Небензей «неправда». Он добавил, что касательно Бучи «есть множество рассказов свидетелей» и результаты расследования независимой комиссии, впрочем, предпочтя не вдаваться в подробности.

Украинский представитель обвинил Россию в «неизбирательных нападениях на гражданское население и инфраструктуру» беспилотниками «Герань-2», которые «оказались похожими» на иранские «Шахиды».

«Существует ещё более беспокоящая информация о решительности России продолжать дальнейшие атаки на Украину, применяя современные иранские БПЛА и баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно», – заявил Кислица.

Он подчеркнул, что Иран должен «столкнуться с серьёзными последствиями».

Кроме того, Кислица, проклиная Россию и не только, вскользь упомянул Каховскую ГЭС, – как известно, после огласки российской стороной планов ВСУ по подрыву объекта с целью затопления Херсона, Украина начала действовать по старому шаблону – уверять, что русские, контролирующие областной центр, хотят затопить «сами себя».

«Каждый террорист, каждый преступник, включая подозреваемых в преступлениях в этом зале, рано или поздно будут привлечены к ответственности. А террористическое государство заплатит за свой террор изоляцией, деградацией, а также силами и средствами как государственными, так и квазичастными, которые связаны с российским режимом. Но мир должен отреагировать превентивно для того, чтобы не позволить произойти чрезвычайной ситуации в Каховке или другому бедствию. Как говорил Зеленский, принцип действия на опережение в ответ на угрозы безопасности должен, наконец, стать основным принципом международной политики», – заявил украинский постпред.

Также в ходе заседания фактически все участники высказались за продление «зерновой сделки», 120-дневный срок которой истекает 22 ноября. Речи сопровождались красивыми словами о помощи развивающимся странам и фактически спасении планеты от мирового голода. Хотя, как известно, это вранье – большая часть зерна из Одессы ушла в Евросоюз. Более того, маршрут использовался для перевоза взрывчатки, которая в итоге разрушила Крымский мост.