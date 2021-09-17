Страсти Зеленского по НАТО, или что ждет Украину?

17.09.2021 08:18 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украинское государство в своем нынешнем виде абсолютно нежизнеспособно.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зе-вассалы превратили украинцев в объект насмешек всего мирового сообщества. Украинских граждан выставляют попрошайками, которые только и ждут того момента, когда их страна вступит в НАТО и ЕС, и они, наконец, заживут. Не заживут, ибо тема НАТО и ЕС – чистой воды спекуляция, благодаря которой оккупационные чиновники продолжают оставаться у руля тонущего судна «Украина».

«Вступая» Украину в ЕС и НАТО, все постмайданные власти проводят всесторонний геноцид населения и наживаются на краже украинской госказны. Поэтому периодически Зе-приспешники делают вбросы в информпространсво о том, что НАТО ждёт «незалежную».

К примеру, преЗЕдент заявил, что глава США Джо Байден считает, что Украина должна стать членом НАТО. Так и хочется спросить: кому должна?! По мнению Зе, такая позиция Вашингтона сделает короче путь Киева в члены альянса. Тем временем НАТО с 20 сентября проведёт в «незалежной» учения RAPID TRIDENT-2021, на которые прибудут более 6000 военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров и членов Альянса. Кроме того, прозападные укросми триумфально тиражируют «утки» об экономических победах Украины над коронокризисисом, – все события и известия происходят на фоне реального усугубления экономического кризиса, роста коммунальных тарифов, возможного срыва отопительного сезона и радикального падения Зе-рейтинга.

Поэтому благодаря натовской военщине Зеленский будет кое-какое время силой удерживать свой рейтинг под лозунгом а-ля «вступим в НАТО – вернём Донбасс и Крым». А НАТО за счёт доверчивых украинцев и продажных украинских чиновников продолжит использовать «незалежную» в качестве бесплатного полигона. Хотят ли украинцы, чтобы остатки их земли (которую Зе-оккупанты ещё не успели распродать), превратились в полигон для иностранных военных? Сомневаюсь.

Более того, точно можно говорить о том, что к украинскому населению пришло понимание того, к каким последствиям оставшуюся часть Украины могут привести страсти по НАТО.

Незавидную участь государственного образования Украины при «вляпывании» в НАТО ещё в далёком 2008 году предсказал президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите НАТО в Бухаресте. Предлагаю вашему вниманию небольшую цитату Владимира Владимировича:

«Украина, вообще, сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, была создана в советское время; она получила территории от Польши – после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии – и сейчас ещё не все решены приграничные проблемы на Чёрном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование. И если еще внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Там сложные внутриполитические проблемы происходят. Тоже нужно действовать очень-очень аккуратно».

Сегодня государственность Украины действительно стала спорным вопросом. Государственное образование Украина стало инструментом коллективного Запада для его манёвров в геополитической игре против многовекового соперника Запада – России. А Зеленский, как и его предшественник Порошенко, – кнопка Запада, на которую будет усиливаться давление в зависимости от «погоды» в российско-американо-британских отношениях.

Украина под руководством Зе-банды живёт в зелёных мечтах. И одной из таких иллюзий является то, что «незалежная» – стратегический военный партнёр НАТО, имеющий мощную армию. Западные «партнёры» использовали и используют украинских вояк как пушечное мясо.

Правда, стоит отметить, что НАТО действительно обучает украинских боевиков, поднимая тем самым их боевой антироссийский дух. Ведь нельзя забывать, что цель американских и англо-саксонских «друзей» – полномасштабная украино-русская война. Украинцы войны не хотят (разумное большинство украинцев), и предотвратить полномасштабные боевые действия можно только путём вхождения Украины в состав Большой России. В противном случае «незалежное» государственное образование ждёт война и раздербанивание территорий западными «партнёрами».