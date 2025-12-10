Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве недовольны обнародованной на днях новой Стратегией нацбезопасности США.

Об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет зав отделом подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

«Как будто это написано не в США а где-то в Европе сторонниками Виктора Орбана и «Альтернативы для Германии». Причем с намеком на то, что в интересах США сделать их доминантными силами в Европе, которые ведут свои страны, каждую отдельно, к более тесным отношениям с США», – возмущается укро-эксперт.

Он обращает внимание, что в трамповской стратегии гораздо больше упоминается Тайвань, нежели Украина.

При этом Ижак нахваливает стратегию Билла Клинтона в 1990-х, которая «задекларировала роль США как единственной сверхдержавы».