Стратег Зеленского: Германия готовится к разрыву США и союзу с Украиной

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Германия все меньше верит в то, что США смогут обеспечить ее безопасность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет завотделом подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

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«В Германии происходит, возможно, наиболее радикальная трансформация оборонной политики последних десятилетий. Под влиянием изменений американского курса, инициированных Дональдом Трампом, отменен так называемый долговой тормоз, который ограничивал бюджетный дефицит, в частности в части оборонных расходов», – пишет Ижак.

Он обращает внимание, что бундесвер впервые развернул постоянное присутствие своей бригады в Литве, а Германия ускоряет реализацию сети логистических военных коридоров, соединяющих Западную Европу с восточным флангом.

«Члены немецкого правительства уже некоторое время обсуждают возможность создания автономного от США европейского ядерного сдерживания. Сейчас неядерная Германия вовлечена в действующий механизм расширенного ядерного сдерживания США, который предусматривает использование американского ядерного оружия. Формально американские ядерные обязательства перед Европой остаются действующими. Однако на фоне роста волатильности американской политики в них все сложнее верить», – продолжает автор.

По его словам, вопрос размещения французского ядерного оружия в Германии не поднимается публично, но сама идея перестала быть табуированной.

Эксперт считает, что Германия готовится «к ситуации, когда разрыв с США может стать неминуемым».