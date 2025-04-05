Стратег Зеленского: Германия готовится к разрыву США и союзу с Украиной

Игорь Шкапа.  
05.04.2025 15:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, США, Украина


Германия все меньше верит в то, что США смогут обеспечить ее безопасность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишет завотделом подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Германия все меньше верит в то, что США смогут обеспечить ее безопасность. Об этом,...

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«В Германии происходит, возможно, наиболее радикальная трансформация оборонной политики последних десятилетий. Под влиянием изменений американского курса, инициированных Дональдом Трампом, отменен так называемый долговой тормоз, который ограничивал бюджетный дефицит, в частности в части оборонных расходов», – пишет Ижак.

Он обращает внимание, что бундесвер впервые развернул постоянное присутствие своей бригады в Литве, а Германия ускоряет реализацию сети логистических военных коридоров, соединяющих Западную Европу с восточным флангом.

«Члены немецкого правительства уже некоторое время обсуждают возможность создания автономного от США европейского ядерного сдерживания. Сейчас неядерная Германия вовлечена в действующий механизм расширенного ядерного сдерживания США, который предусматривает использование американского ядерного оружия. Формально американские ядерные обязательства перед Европой остаются действующими. Однако на фоне роста волатильности американской политики в них все сложнее верить», – продолжает автор.

По его словам, вопрос размещения французского ядерного оружия в Германии не поднимается публично, но сама идея перестала быть табуированной.

Эксперт считает, что Германия готовится «к ситуации, когда разрыв с США может стать неминуемым».

«Сейчас речь не идет о том, что этот разрыв будет окончательным — американская враждебность к Европе до сих пор остается волатильной. Но есть высокая вероятность, что в определенный момент Германия не сможет рассчитывать на дружеские отношения с США. В таком случае она будет вынуждена полагаться на свои силы и собственные альянсы — частью которых может быть и Украина», – резюмировал Ижак.

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