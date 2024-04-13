Стратег Зеленского: Нас ждет страшное лето и прорыв фронта

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В ближайшие месяцы Россия начнет со страшной силой давить на Украину. К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-представитель Украины в ЕС, советник главы подконтрольного президенту Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.

«Видите, с Тихоокеанского флота [РФ] уже людей забирают и направляют в Украину. А мы пять месяцев толкались вокруг закона о мобилизации, который будет введен в действие еще через месяц… Если мы до лета сформируем нужное количество бригад, это будет чудо, подвиг», — сказал Веселовский связанному с американским посольством изданию «Новое время».

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Большой проблемой он называет нехватку ПВО и ракет к ним и приводит пример, когда российский дрон, который стоит менее трех тысяч долларов, пришлось сбивать из ПЗРК «Стингер» (цена 120 тысяч долларов». По его словам, ВСУ приходится стрелять «всем тем, что осталось, а нового не прибывает, или прибывает в очень малом количестве».

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«Есть очень много факторов, которые складываются в серьезную угрозу какого-то локального прорыва фронта. Россия сейчас соберет все силы и начнет со всех сторон давить на нас, и мы до этого страшного лета должны успеть сформировать достаточное количество людей и получить достаточное количество ПВО, и не только, 155 мм [снаряды]… Это гонка во времени, которую мы должны выиграть, иначе может быть серьезный прорыв фронта», – резюмировал Веселовский.