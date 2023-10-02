Стратег Зеленского: Нужны другие решения. На складах партнеров не осталось оружия
Военные арсеналы западных союзников Украины опустели, а быстро запустить производство они не могут.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Ижака, война затягивается и в ближайшее время «с позиции силы» с Россией поговорить не удастся.
«Сейчас происходит пересмотр расписания этой войны. Ситуация на сейчас – мы получали помощь на финансирование бюджета, получали оружие со складов в основном. Оно там не производилось – со складов наших партнеров.
Сейчас война немного затягивается – деоккупация, тот момент, когда мы можем вести переговоры с Россией с позиции силы. Это, возможно, будет не в этом году, а немного позднее. Нашим партнерам нужно вообще менять взгляд на это, как это будет происходить», – сказал эксперт.
«Наши партнеры столкнулись с очень сложной ситуацией – они не могут быстро масштабировать производство некоторых нужных вещей. В первую очередь, боеприпасов, ракет для сухопутных войск. Некоторые вещи очень сложно масштабируются. После года такого масштабирования стало понятно – нужны другие решения», – заявил Ижак.
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