Стратег Зеленского: Ядерный удар не заставит нас капитулировать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Киеве не исключает, что Россия в ходе специальной военной операции может нанести ядерный по Украине

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет заведующий отделом подчиненного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он называет «показательным» интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова оказательным было интервью Лаврова индийскому телевидению 19 апреля, в ходе которого он сказал:

«На нынешней стадии конфликта Россия рассматривает только опцию обычных вооружений на Украине, а не ядерных».

Исходя из этих слов, автор приходит к выводу, что «применение ядерного оружия возможно» и утверждает, что «порог применения Россией ядерного оружия низок».

«Россия, в случае гипотетической попытки тактического ядерного удара по Украине, рискует тем, что он будет неудачным — носитель может быть уничтожен, а контроль над ядерным боезарядом утрачен. О подготовке такой попытки еще до ее осуществления с высокой вероятностью узнают партнеры Украины, оказывающие ей военную помощь», – отмечает эксперт.

По его словам, международная реакция в таком случае «будет быстрой и масштабной, включая реакцию со стороны Китая».

«Если России все же удастся нанести гипотетический тактический ядерный удар, он не приведет к капитуляции Украины и не позволит российскому руководству добиться его целей, к тому же малопонятных. При этом международная реакция может превзойти по масштабу все те санкции, с которыми Россия столкнулась до сих пор», – пишет Ижак.