10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Пропаганда, Украина
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Стратеги Зеленского угрожают Донбассу «информационной реинтеграцией»

Новости УкраиныРади  скорейшего возвращения территорий киевское руководство должно начать объяснять жителям ЛДНР, как плохо им...

Ради  скорейшего возвращения территорий киевское руководство должно начать объяснять жителям ЛДНР, как плохо им живётся во время войны с Украиной и экономической блокады.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт находящегося в подчинении президента Украины Национального института стратегических исследований Юлия Каплан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контент для жителей временно оккупированных территорий должен учитывать их социально-экономические проблемы, правовые и политические условия, в которых они оказались, их потребность в удовлетворении административных и социальных услуг от Украины.

И обязательно, это перспективы реинтеграции – что их ждёт при возвращении на Украину, при восстановлении суверенитета Украины над этими территориями – вопросы переходного правосудия, амнистии, их собственной безопасности, перспектив, обеспечение их политических и гражданских прав. Это заботит население временно оккупированных территорий», – сказала эксперт.

Также она подчеркнула, что даже согласно украинским исследованиям, многие жители Украины считают основным виновником войны киевское руководство – это 44% опрошенных на востоке страны. Там же около 12% населения продолжают смотреть российские СМИ.

«То есть для населения Украины остаётся ключевым в контенте понимание причин оккупации, и роли РФ в этой оккупации», – резюмировала Каплан.


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