10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ради скорейшего возвращения территорий киевское руководство должно начать объяснять жителям ЛДНР, как плохо им живётся во время войны с Украиной и экономической блокады.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила эксперт находящегося в подчинении президента Украины Национального института стратегических исследований Юлия Каплан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контент для жителей временно оккупированных территорий должен учитывать их социально-экономические проблемы, правовые и политические условия, в которых они оказались, их потребность в удовлетворении административных и социальных услуг от Украины.

И обязательно, это перспективы реинтеграции – что их ждёт при возвращении на Украину, при восстановлении суверенитета Украины над этими территориями – вопросы переходного правосудия, амнистии, их собственной безопасности, перспектив, обеспечение их политических и гражданских прав. Это заботит население временно оккупированных территорий», – сказала эксперт.

Также она подчеркнула, что даже согласно украинским исследованиям, многие жители Украины считают основным виновником войны киевское руководство – это 44% опрошенных на востоке страны. Там же около 12% населения продолжают смотреть российские СМИ.

«То есть для населения Украины остаётся ключевым в контенте понимание причин оккупации, и роли РФ в этой оккупации», – резюмировала Каплан.