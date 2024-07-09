«Стратегическая автономия во внешней политике»: Что пишут индийские СМИ о визите Нарендры Моди в Москву

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Ведущий новостной сайт Индии на английском языке HindustanTimes уделил большое внимание начавшемуся сегодня трехдневному визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию – на 22-й саммит Индия-Россия.

Отмечается что российская столица – промежуточный пункт на пути Моди в Вену, где индийский премьер встретится с австрийским канцлером Нехаммером.

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«В заметном отходе от традиции индийских премьер-министров, начинающих новый срок с визита в соседние страны, Моди выбрал Россию в качестве пункта назначения для своей первой двусторонней поездки в свой третий срок, через несколько недель после поездки в Италию на выездную сессию саммита G7. Этот шаг рассматривается в дипломатических кругах как утверждение политики Индии «стратегической автономии» во внешней политике и значения, которое Нью-Дели придает своим отношениям с Москвой», – отмечается в публикации.

В ходе трехдневного визита основное внимание будет уделено войне на Украине, экологически чистому топливу и чистой энергетике и репатриации граждан Индии, привлеченных ранее для участия в СВО на стороне российской армии, что вызвало большой негативный резонанс в индийском обществе и СМИ.

Последний ужин и личный прием премьер-министра Моди с президентом Путиным в Кремле в 2015 году продлился до раннего утра следующего дня, и на этот раз премьер -министр Индии принимается в частной резиденции президента России в Ново-Огарево – редкая честь, которую российский президент оказывает лишь нескольким приезжим лидерам.

По словам источников издания, это станет возможностью для двух лидеров вдали от общественного внимания сосредоточиться на более деликатных вопросах повестки дня, таких как конфликт на Украине и его последствия, а также репатриация граждан Индии, набранных в российскую армию.

В последний раз лидеры двух стран встречались в сентябре 2022 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, спустя несколько месяцев после начала СВО и на фоне западных санкций, осложнивших отношения между Нью-Дели и Москвой.

«Именно на той встрече Моди подтолкнул Путина к прекращению конфликта, заявив, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войны», – говорится в публикации.

Первый вице-премьер Денис Мантуров, встречавший Моди в аэропорту Внуково и сопровождавший Моди от аэропорта до отеля, является старшим по званию чиновником российского правительства, который принимал председателя КНР Си Цзиньпина во время недавнего визита в Москву. Для индийцев это важный акцент дипломатического протокола.

По словам источников, в центре внимания визита Моди — экономическая повестка дня, включая сотрудничество в области энергетики, торговли, производства и удобрений.

В то же время, в контексте войны на Украине один из источников в окружении Моди заявил, что индийская сторона будет подчеркивать, что «решение не может быть найдено на поле боя» и это касается как Украины, так и России.

«Однако Индия продолжит ходить по дипломатическому канату в вопросе Украины. Почти в то же время, когда Моди и Путин проведут свой саммит, президент США Джо Байден примет лидеров 32 стран-членов НАТО для празднования 75-летия альянса. Президент Украины Владимир Зеленский, который встречался с Моди на полях саммита G7 в прошлом месяце, был приглашен на встречу с Байденом в Вашингтоне»

Министр иностранных дел Индии Джайшанкар заявил, что ежегодный саммит, последний раз состоявшийся в 2021 году, станет для Моди и Путина возможностью провести прямые переговоры по таким важным вопросам, как дисбаланс в двусторонней торговле.

В то время как Индия и Россия установили двусторонний торговый целевой показатель в размере 30 миллиардов долларов к 2025 году, эта цифра выросла до 65,7 миллиардов долларов уже в 2023-24 годах, в основном за счет закупок Индией для дальнейшей перепродажи российской сырой нефти со скидкой после введения западных санкций и ценового потолка. И хотя кроме нефти РФ не экспортирует в Индию почти ничего, торговля между двумя странами полностью перекошена в пользу России, а индийский экспорт в РФ стоит менее 5 миллиардов долларов.

Источники сообщили, что индийская сторона, как ожидается, будет оказывать давление на Россию с целью расширения и диверсификации импорта, а также обе стороны сосредоточатся на оптимизации платежей в национальных валютах и ​​преодолении ограничений, вызванных западными санкциями в отношении банковской системы России.

Министр иностранных дел Винай Кватра заявил, что досрочное увольнение из ВС РФ индийских граждан, «введенных в заблуждение и направленных на службу в российскую армию», также будет фигурировать в обсуждениях. Хотя точное число индийцев, служащих в российской армии неизвестно, по оценкам, оно составляет от 30 до 45 человек. После гибели четырех индийцев на передовой, Индия потребовала «подтвержденного прекращения» дальнейшего набора в российскую армию.

Как сообщил сегодня индийский телеканал NDTV, Моди договорился с Путиным о возвращении на родину индийцев, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне России. Решение об этом было принято после того, как Нарендра Моди поднял соответствующий вопрос.

Сообщается что Россия разорвет контракты с группой от 30 до 40 человек – все они будут уволены со службы и отправлены на родину.

Ранее индийское Центральное бюро расследований (CBI) по делу о торговле людьми арестовало четырех граждан, которые набирали своих соотечественников в армию России.

По версии следствия, фигуранты через соцсети находили «доверчивых молодых людей», обещали им высокооплачиваемую работу в России и помогали им добраться в страну. После того, как индийцы попадали на российскую территорию, якобы, «их заставляли проходить военную подготовку и отправляли в зону боевых действий в Украине против их воли», сообщило CBI. По данным ведомства, некоторые из пострадавших получили тяжелые ранения и даже погибли.

В заявлении CBI говорится, что один из задержанных вербовщиков работал в России переводчиком. Ему помогали еще трое граждан Индии, один из них оформлял визы и покупал авиабилеты в Россию.

Из России Моди отправится в Австрию, став первым премьер-министром Индии, посетившим страну за более чем четыре десятилетия.

Он сказал, что встретится с президентом Александром Ван дер Белленом и канцлером Карлом Нехаммером для обсуждения того, как вывести двустороннее «партнерство на еще большую высоту в новых и развивающихся областях инноваций, технологий и устойчивого развития».

Моди добавил: «Австрия — наш верный и надежный партнер, и мы разделяем идеалы демократии и плюрализма».