Стратегическая инициатива на стороне России – полковник СБУ
Украине не хватает личного состава для того, чтобы надёжно удерживать сильно растянутую линию фронта.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы растянуты на всей линии боестолкновения, еще и растянулись в Белгородской и Курской областях. Растянуты, по разным данным, кто говорит 1000 километров, кто говорит 2000 километров.
Вот посчитайте сколько у нас личного состава, если даже 300 или 400 тысяч личного состава, вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа», – жаловался Стариков.
Эксперт посетовал, что стратегическая инициатива за Россией, и именно её армия определяет, когда и в каком месте наносить удар.
«А у противника намного больше людей, и он имеет преимущество, он обладает сейчас стратегической инициативой. И он навязывает нам, где он будет нападать, а мы находимся в стратегической обороне. И в связи с этим он накапливает, сосредотачивается, а потом ударяет», – подытожил он.
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