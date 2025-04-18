Стратегическая инициатива на стороне России – полковник СБУ

Украине не хватает личного состава для того, чтобы надёжно удерживать сильно растянутую линию фронта.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы растянуты на всей линии боестолкновения, еще и растянулись в Белгородской и Курской областях. Растянуты, по разным данным, кто говорит 1000 километров, кто говорит 2000 километров.

Вот посчитайте сколько у нас личного состава, если даже 300 или 400 тысяч личного состава, вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа», – жаловался Стариков.