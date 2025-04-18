Стратегическая инициатива на стороне России – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 16:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не хватает личного состава для того, чтобы надёжно удерживать сильно растянутую линию фронта.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает личного состава для того, чтобы надёжно удерживать сильно растянутую линию фронта....

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«Мы растянуты на всей линии боестолкновения, еще и растянулись в Белгородской и Курской областях. Растянуты, по разным данным, кто говорит 1000 километров, кто говорит 2000 километров.

Вот посчитайте сколько у нас личного состава, если даже 300 или 400 тысяч личного состава, вот разделите километры на личный состав, получите полтора землекопа», – жаловался Стариков.

Эксперт посетовал, что стратегическая инициатива за Россией, и именно её армия определяет, когда и в каком месте наносить удар.

«А у противника намного больше людей, и он имеет преимущество, он обладает сейчас стратегической инициативой. И он навязывает нам, где он будет нападать, а мы находимся в стратегической обороне. И в связи с этим он накапливает, сосредотачивается, а потом ударяет», – подытожил он.

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