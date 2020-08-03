«Стратегически ужасно»: Москва способна простить Лукашенко даже выдачу захваченных россиян Киеву – эксперт

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может выдать россиян, незаконно задержанных под Минском, Украине.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он в западне. Он людей взял. И сейчас ему их просто отдать, на что Россия намекает, это такое позорище. Поэтому он не отдаст. Он приучен к безнаказанности. Он привык, что с ним не спорят, а начинают торговаться. Он не понимает, почему этого не происходит сейчас. Я боюсь, что он назло может отдать людей Украине. Тогда, конечно, дорога Лукашенко в Москву заказана», – сказал Суздальцев.

Несмотря на это, прогнозирует эксперт, Россия признает переизбрание Лукашенко и будет вести с ним переговоры.

«Ему нужно повиснуть на нас, как пиявке: и сорвать страшно, и придушить нельзя. Это игра на уровне политической психологии. Вот я, дорогая Москва. Никого вы взамен не найдете. Никуда не денетесь – открывайте кошельки. А тут нечужая страна, НАТО высовывается. Если мы начнем говорить об интеграции, он будет готов подписать все, но ничего не выполнив. Но мы будем вынуждены удвоить-утроить дотации», – прогнозирует Суздальцев.

Одновременно, считает он, продолжится заигрывание белорусского лидера с Западом.

«Давайте цинично поговорим. В 17-м году он отдал нашего блогера Азербайджану. Как возмущался российский МИД. И что? Такой шанс у него есть. Тем более коронавирус, не переизберется Дональд Трамп, – тяжелый год. Попробуют откупиться, что будет тактически верно, но стратегически ужасно», – сказал Суздальцев.

Напомним, в Азербайджан из Белоруссии экстрадирован блогер Александр Лапшин, имеющий гражданство России и Израиля. Лапшина задержали в конце 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам въезд в Азербайджан запрещен. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в страну через Грузию по украинскому паспорту.