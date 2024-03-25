Стратегические резервы России летом пойдут в наступление – Стариков

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Россия готовит стратегические резервы, которые будут способны пойти в большое наступление к концу лета этого года.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова сейчас проходит боевое слаживание и обучение большого количества российских войск.

«Что сейчас самое опасное для нас, что мы должны прогнозировать? Противник готовит свои стратегические резервы. Что это означает? У нас, по данным противника, находится где-то 11-13 бригад стратегического резерва. Так вот, противник сейчас готовит стратегические резервы в рамках армий, корпусов. По документам, он должен к началу лета их подготовить, потом боевое слаживание, необходимо боевую технику. Но где-то, по самым оптимистическим прогнозам, 7-8 месяц он эти резервы подготовит. И тогда уже, к 9-му месяцу, он будет готов к тому, чтобы осуществить прорывы, тогда у него будет стратегический резерв», – заявил Стариков.