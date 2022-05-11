«Стратегический провал России»: США озвучили свои планы на Украине

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Новости Украины

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк пообещала превратить спецоперацию России на Украине в «стратегический провал» Москвы.

Об этом она заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам в Сенате США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Брин выслушала напутствия американских сенаторов и ответила на их вопросы.

«Ваша работа будет сложной, потому что вы должны будете теперь перенести посольство снова в Киев, предоставить гуманитарную и другую помощь Украине, а после окончания войны необходимо будет предоставить Украине помощь в воссоздании. Очень много будет анализа ситуации. Мы надеемся, что вы будете выполнять проактивную роль в Украине, следовать реформам. Я ожидаю, что вы будете активно поддерживать все, что необходимо для украинских вооруженных сил, чтобы победить в войне», – заявил сенатор Джим Риш.

В ответ на это новый посол пообещала «помогать Украине на поле боя и в переговорах»:

«Я обещаю, что буду помогать Украине обрести успех как на поле боя, так и во время переговоров. Мы добьемся, чтобы усилия России по доминированию над Украиной стали стратегическим провалом. Также буду поддерживать гуманитарную, экономическую помощь и ответственность за военные преступления на территории Украины со стороны России».

Брин также сравнила Украину с Афганистаном, откуда американские войска были спешно выведены в прошлом году:

«Я думаю, что мы должны сделать еще больше, больше и больше. В Афганистан мы не дали достаточно ресурсов, потому тут мы должны сделать максимально, что можем сделать. Для нас это большой вызов, нам нужно творчески и новаторски подойти к этому вопросу».

Посол также обещала содействовать вывозу из Украины пшеницы и других злаков:

«Что касается вывоза из портов – это очень большая проблема сейчас, потому что Россия блокирует порты на Черном, Азовском море. Мы пытаемся работать с международными партнерами, другими сторонами, чтобы находить альтернативные пути для кукурузы, для зерновых в Украине, а также для того, чтобы работать с другими организациями, которые предоставляют помощь, чтобы предоставлять тем странам, которые зависели от этого экспорта».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Бринк является кадровым дипломатом, поступившим на службу в Госдепартамент в 1996 году. С тех пор она успела поработать во многих «горячих» точках – в Сербии конца 90-х, во время войны в Грузии в 2008-м курировала вопросы Южного Кавказа и отношения с Азербайджаном и Арменией.