«Стратегический успех Украины и выход к Крыму сегодня невозможны» – Давид Шарп

Игорь Шкапа.  
02.10.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Американские истребители не станут решающим фактором для объявленной Украиной цели выхода к Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире украинского интернет-канала «Сейчас» заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Американские истребители не станут решающим фактором для объявленной Украиной цели выхода к Крыму. Об...

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«Наступление в сторону Крыма – это целый комплекс сложнейших войсковых операций сухопутного характера. Одним из инструментов вспомогательных могут и должны стать истребители [Ф-16], но они не являются решающим фактором. Нужен именно комплекс действий самых разных участников этого наступления, высокий уровень планирования, высокий уровень исполнения, тщательная подготовка», – говорит Шарп.

По его мнению, чтобы ВСУ выйти к Крыму, «нужно нанести ряд существенных поражений российской армии, которая насытила боевые порядки количественно и подготовилась к обороне».

«На данный момент ситуация наглядно за последние 3,5 месяца показывает, что это задача очень и очень сложная… Поэтому я бы не говорил о возможностях достигнуть стратегического успеха. Это является целью, но далекой», – отметил эксперт.

Он призывает говорить о «более реалистичных целях краткосрочного характера», например, о выходе к Токмаку.

«Его охват, освобождение стало бы серьезнейшим успехом ВСУ. Остальные задачи выглядят перспективой далекой, и реальность последних месяцев это показала». – резюмировал Шарп.

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